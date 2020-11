Mesaj

Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a transmis, luni, primul său mesaj după alegerile locale de la finalul lunii septembrie 2020. Dan Ioan Cușnir a spus că vrea astfel să răspundă cu sinceritate tuturor celor care l-au întrebat despre concluziile ultimei campanii electorale, cea de la alegerile locale. Cușnir a precizat că în primul rând este dator cu un răspuns privind aparenta sa ”tăcere” după prezentarea rezultatelor finale ale alegerilor locale. „Orașul nostru, Suceava, traversează momente delicate și cetățenii urbei simt că vremurile devin din ce în ce mai greu de înțeles. Pandemia pe care o traversăm se suprapune în mare măsură și peste îngrijorările pe care cu toții le simțim în ceea ce privește viitorul nostru atât ca cetățeni ai acestui oraș, cât și ca simpli oameni, cu tristețile și cu speranțele noastre într-o zi de mâine mai bună. Și spun acest lucru și prin prisma faptului că ne aflăm din nou într-o campanie electorală la nivel național, deși nu cu mult timp în urmă s-a încheiat campania electorală pentru alegerile locale”, a precizat Cușnir. Liderul PSD Suceava a arătat că are satisfacția personală că în campania electorală pentru locale atât el, cât și întreaga sa echipă de campanie au reușit să discute cu mii de suceveni pe stradă, în toate cartierele. „Am abordat faptele cu mult bun-simț, reușind un nivel decent al comunicării, fără atacuri la persoană sau fără a încerca să denigrăm contracandidații noștri, fapt care nu s-a întâmplat însă și din partea acestora. Dar nici măcar atitudinea acestora nu ne-a afectat.Un înțelept arab spunea că Țara Făgăduinței se află întotdeauna de cealaltă parte a deșertului, așa că ne-am asumat comportamentul anormal și mesajul imoral al unora dintre contracandidații noștri. Am sperat că evoluția socială a vremurilor pe care le traversăm va conduce la un alt nivel al dezbaterilor, nu s-a întâmplat așa, dar nici acest lucru nu ne-a surprins”, a spus Dan Ioan Cușnir, care a adăugat că „se spune că votul niciodată nu minte, iar cetățenii au mereu dreptate. Așa este”.

Cușnir: „Înfrângerea mea în demersul de a-i reprezenta pe suceveni în fruntea urbei m-a făcut un om mai bun și mai înțelept”

Dan Ioan Cușnir a precizat că vine acum în fața sucevenilor cu multă recunoștință și cu sinceră modestie, mulțumind tuturor celor care i-au acordat votul, celor care nu l-au votat, cât și celor care nu au participat la actul electoral. Dan Ioan Cușnir a adăugat că în ceea ce îi privește pe cei care nu au participat la vot, el consideră că „cea mai mare vină o port eu, pentru că nu am reușit să transmit într-un mod cât mai clar mesajul schimbării, schimbare pe care acest oraș o merită pe deplin”. „Trăiesc sentimentul amar al neparticipării unui număr cât mai mare de votanți la exercițiul electoral care s-a încheiat, dar acest lucru nu este vina lor, ci, repet, este vina noastră, a clasei politice. Printre alte sentimente frumoase, am bucuria că experiența campaniei electorale m-a adus mai aproape de cetățenii orașului, înțelegând mai bine nevoile și dorințele acestora. La finalul campaniei am înțeles că fiecare dintre acești oameni reprezintă în sine un univers, că fiecare om dintre cei care trăiesc și muncesc în acest oraș are dreptul la evoluție, are dreptul la dezvoltare și are merite pe care clasa politică trebuie să i le recunoască”, a spus liderul PSD Suceava. Cușnir a amintit că marele istoric și om de stat Nicolae Iorga spunea că există victorii care te înjosesc și înfrângeri care te înalță, motiv pentru care el consideră că înfrângerea sa în demersul de a-i reprezenta pe suceveni în fruntea urbei l-a făcut un om mai bun și mai înțelept, „motiv pentru care vă mulțumesc și pentru care mă înclin în fața dumneavoastră. Cât despre victoria contracandidatului meu, așa cum spunea Octavian Paler, rămâne ca fiecare să aibă amintirile pe care le merită”, a declarat Dan Ioan Cușnir. El a dat asigurări că va fi în continuare mereu prezent pe fiecare stradă și în fiecare casă din acest oraș, „mereu deschis oricărei întrebări și le promit tuturor celor care trăiesc în acest oraș că voi lupta sincer și din toate puterile mele pentru normalitatea mult visată, în așa fel încât în orice moment să pot privi orice om deschis în ochi”.