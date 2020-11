Previziuni

În România s-ar putea ajunge, în perioada următoare, la o dublare a cazurilor noi de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Afirmația a fost făcută, la Suceava, de reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila. Acesta a declarat în cadrul unei conferințe susținute la sediul PSD Suceava, alături de liderul județean senatorul Ioan Stan și deputatul Eugen Bejinariu, că a venit la Suceava pentru a discuta cu profesioniștii din sistemul de sănătate despre problemele generate de pandemia de coronavirus.

Alexandru Rafila a declarat că în mod sigur România se află într-un moment critic, având în vedere că zilnic se înregistrează peste 10.000 de cazuri noi de infecții cu Covid-19. „Acest lucru are drept consecință în primul rând o afluență mare de pacienți în spitale. În al doilea rând aglomerarea secțiilor de terapie intensivă, care se apropie de limita locurilor disponibile. Și încă un lucru care ne afectează pe toți, emoțional și chiar ne influențează activitatea, e vorba de numărul mare de decese care se datorează infecțiilor cu noul coronavirus. Și atunci trebuie să găsim soluții pentru pacienți”, a spus Rafila.

El a remarcat faptul că în momentul de față în județul Suceava se înregistrează o incidență a numărului de cazuri sub media națională. „Suceava este un județ mare, unul dintre cele mai populate județe din România, care are o rețea spitalicească serioasă, în sensul că dispune de multe spitale, unele dintre ele chiar noi, renovate. Suceava are și experiență, pentru că a trecut printr-un episod dramatic în primăvară. Dar lucrul acesta a făcut ca și personalul medical și populația să păstreze anumite măsuri care să prevină transmiterea. Și cred că în momentul de față județul Suceava înregistrează o incidență cumulată mai mică decât media națională. Dar trendul crescător impune luarea unor anumite măsuri”, a precizat Alexandru Rafila.

El a recomandat luarea a două măsuri pentru perioada următoare, prima dintre acestea fiind crearea unei structuri coordonatoare a tuturor spitalelor din județ și identificarea în fiecare dintre aceste spitale, cu ajutorul DSP, a zonelor care să permită tratarea pacienților Covid. „De asemenea, vorbim și de dezvoltarea capacității de transport al oxigenului, astfel încât pacienții care se internează în aceste zone să poată să beneficieze de oxigen. Este o primă măsură”, a declarat reprezentantul României la OMS. El a adăugat că o altă măsură ar fi și evaluarea resurselor umane din județ care pot fi disponibilizate, astfel încât să îngrijească acești pacienți. „De multe ori, acești pacienți nu au nevoie doar de îngrijire de boli infecțioase, ci au nevoie și de îngrijire pentru alte patologii pe care le au”, a arătat Rafila.

Rafila propune o schimbare a strategiei privind testarea populației

Pe de altă parte, Alexandru Rafila a declarat că ar trebui să existe o schimbare a strategiei la nivelul Ministerului Sănătății. El a spus că și atunci când în România erau 5.000-6.000 de cazuri pe zi, dar și și acum, când sunt peste 10.000 de cazuri pe zi, numărul de teste efectuate a rămas același. „Asta îmi arată că nu reușim să facem suficiente anchete epidemiologice, nu reușim să le facem la timp, să testăm inclusiv contacții apropiați ai persoanelor care sunt infectate, să putem izola și monitoriza. Nu poți să faci același număr de teste atunci când ai 5.000-6.000 de cazuri sau când ai 10.000 de cazuri, pentru că toate aceste cazuri la rândul lor au un istoric, iar contacte pe care le au trebuie bine monitorizate”, a declarat Alexandru Rafila.

El a adăugat că efortul la nivel național nu trebuie să fie doar pe dezvoltarea capacității terapeutice, ci și în dezvoltarea sistemului de sănătate publică care să fie capabil să facă anchetele epidemiologice.