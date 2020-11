Administrația locală

Rezultatul alegerilor locale pentru municipiul Suceava și alianța PNL-USR pentru formarea majorității în Consiliul Local au făcut ca după 12 ani una din funcțiile de viceprimari să fie ocupată de o femeie, nou intrată în politică, dar și în administrație – Teodora Munteanu. Anterior, singura femeie viceprimar a fost Angela Zarojanu (mandatul 2004-2008).

De cealaltă parte, cu experiența altor două mandate de viceprimar (două complete 2008-2012, 2016-2020 și unul parțial - 2015-2016, ), Lucian Harșovschi a intrat în plin în cel de-al treilea mandat.

Care sunt atribuțiile delegate de către primarul Ion Lungu celor doi viceprimari ai Sucevei și ce își propun ei pentru perioada următoare:

Viceprimar Lucian Harșovschi

Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport;

Direcția Generală a Domeniului Public;

Direcția Administrația Piețelor;

Direcția de Ecologizare;

Serviciul Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră.

În plus, Lucian Harşovschi va prelua şi atribuțiunile de primar în absenţa acestuia, având inclusiv drept de semnătură pe acte oficiale.

“În acest mandat am grijă ca Suceava să fie un oraș verde și frumos, mai ales că am preluat și Direcția Generală a Domeniului Public. Am și început deja, prin plantarea a peste 700 de copaci în această toamnă, inclusiv numeroși arbori ornamentali – platani, pruni roșii, tuia, mesteceni. Foarte importante sunt proiectele europene din perioada 2021-2027 pentru zona urbană funcțională, prin care vrem să atragem finanțări de minimum 50 de milioane de euro, dar și punerea la punct a unui sistem de transport ecologic, integrat cu sisteme de trafic inteligente. Astfel vom avea un oraș verde atât din punct de vedere al transportului, cât și al vegetației, doar îmbinate au eficiență maximă.

Mă preocupă și asigurarea unei transparențe mai mari a activității în relația primăriei cu cetățenii, realizarea unei comunicări mai bune între cetățeni și asociațiile de proprietari, unde există mari probleme, dar și modernizarea a încă 5.000 de locuri de parcare, pe lângă cele 4.364 propuse și realizate în mare parte prin programul Modernizarea Sucevei de la Scara Blocului. Chiar dacă gestionarea deșeurilor menajere a cunoscut o transformare extraordinară, odată cu amenajarea celor 200 de puncte de colectare îngropate și semiîngropate, mai sunt încă multe de făcut pentru o colectare selectivă eficientă și pentru continuarea modernizării acestui sistem, la nivelul întregului municipiu. Este o perioadă mai grea, dar sunt în continuare foarte implicat și permanent alături de suceveni, pe care îi sprijinim cum putem pentru a trece cu bine de această pandemie. Să fim responsabili şi sănătoși!”, a spus Lucian Harșovschi.

Viceprimar Teodora Munteanu:

Direcția Generală Tehnică și de Investiții;

Serviciul Protecție Civilă, Situații de Urgență, Sănătate și securitate în muncă;

Serviciul Investiții;

Biroul Energetic și de Utilități Publice;

Unitatea municipală de monitorizare;

Biroul Evidența și administrarea imobilelor de locuit;

Serviciul Autorizare Activități Comerciale.

Noul viceprimar al Sucevei a spus că având în vedere propunerile pe care le-a făcut în campania electorală și atribuțiile care îi revin, în viitorul apropiat își propune următoarele:

Asigurarea condițiilor pentru finalizarea investițiilor în curs de execuție. Am analizat împreună cu colegii din primărie stadiul fiecărei lucrări și pașii următori ce trebuie făcuți pentru finalizarea investițiilor.

Identificarea investițiilor urgente și necesare pentru a fi introduse în bugetul pe anul 2021. Pentru asta, solicită sugestii și din partea cetățenilor municipiului Suceava care pot trimite aceste sugestii pe adresa de e-mail: teodora.munteanu@primariasv.ro.

Includerea în programul de investiții a modernizării terenurilor și sălilor de sport destinate elevilor.

Întocmirea cât mai urgentă și corectă de către Biroul energetic și de utilități publice din subordine a documentațiilor pentru obținerea avizelor necesare, la solicitarea populației și a agenților economici.

Asigurarea îndeplinirii de către agenții economici care desfășoară activități comerciale a condițiilor necesare.

Gestionarea corectă a problemelor care privesc administrarea imobilelor de locuit din patrimoniul primăriei.

Orașul Suceava trebuie să fie prietenos cu mediul, astfel încât va insista pentru plantarea copacilor, arbuștilor, care îmbunătățesc calitatea aerului și asigură o doză de confort pe timpul călduros. „Vrem să ne plimbăm prin oraș la umbra copacilor și nu la umbra clădirilor. Prioritară în această perioadă este stabilirea investițiilor pentru anul următor, pe care le voi comunica după ce vor fi propuse și aprobate”, a declarat Teodora Munteanu.

Atribuțiile secretarului Consiliului Local Suceava

La fel ca și până acum, o serie importantă de atribuții îi revin secretarului Consiliului Local, Ioan Ciutac: