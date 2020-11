Problemele Sucevei, analizate la București

În cursul zilei de miercuri, primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a aflat la București, unde a fost invitat la Palatul Victoria, la discuții cu prim-ministrul Ludovic Orban și cu ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu.

Principalele subiecte abordate au fost cele referitoare la aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021, menținerea cotei din impozitul pe venit la 65% în bugetul de stat pe anul 2021 la fel ca în anul 2020, preluarea finanțării de către guvern a cheltuielilor legate de asistența socială a persoanelor cu handicap grav și a însoțitorilor acestora, asigurarea de sume de bani din fondul de rezervă pentru asigurarea încălzirii în sistem centralizat.

“Totodată, am avut discuții legate de pregătirea proiectelor pe fonduri europene pentru exercițiul financiar 2021-2027, atât pe Programul Operațional Regional, cât și prin Programul Național pentru Recuperare și Reziliență.

O problemă pe care am ridicat-o premierului a fost legată de aplicarea Legii nr. 165/2013, de finalizare a restituirii în natură a proprietăților.

Primăria Municipiului Suceava are de primit 260 hectare de teren în urma inventarierii prevăzute de legea menționată mai sus.

Pregătim proiecte europene și avem nevoie de terenuri pe suprafețe mari pentru a le putea depune prin PNRR - Programul Național de Recuperare și Reziliență.

De asemenea avem nevoie de suprafețe de teren pentru un nou cartier pentru tineri conform Legii nr.15/2003, pentru un nou cimitir pentru cartierele Obcini și George Enescu. A fost o discuție constructivă timp de aproximativ două ore în care s-au analizat problemele ridicate de primari”, a concluzionat Ion Lungu, care a participat la discuții și în calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România.