Susținere

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a declarat că în ciuda unei majorități politice conjuncturale în Parlament care a blocat constant măsurile adoptate și a crizei sanitare, Guvernul liberal a reușit ca, într-un termen foarte scurt, să îndeplinească toate angajamentele asumate la învestitură și să pună bazele celui mai vast program național de investiții și relansare economică din ultimii 30 de ani, „Reclădim România”.

Angelica Fădor a arătat că implementarea programului „Reclădim România” a generat deja efecte pozitive în numai câteva luni, ea subliniind faptul că în ciuda crizei, numărul de salariați a rămas relativ constant, operatorii economici înregistrează o tendință de revenire, iar nivelul investițiilor publice din primele 10 luni ale anului 2020 este cel mai ridicat din ultimii 10 ani.

„Accentul pus de Guvernul PNL pe dezvoltare, investiții și sprijinul pentru antreprenori, atingerea celei mai mari rate de absorbție a fondurilor europene de la aderare la UE încoace, reformele instituționale (reducerea birocrației, digitalizarea, simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene și descentralizarea lor în beneficiul administrațiilor locale) au creat cea mai bună bază pentru fructificarea unei șanse istorice pentru România: cele 80 de miliarde de euro, fonduri europene record, negociate la Bruxelles de președintele Iohannis”, a spus deputatul liberal sucevean.

Angelica Fădor a mai precizat că tot Guvernul PNL a demonstrat că este cel mai în măsură să îndeplinească această oportunitate de finanțare europeană pe care România nu a mai avut-o în istoria ei. „Practic, în doar un an de zile, Guvernul Orban a luat decizii ce nu fuseseră implementate de 30 de ani. În acest an de guvernare, PNL a reușit să demonstreze că veniturile românilor pot crește cu adevărat, fără a fi subminate de inflație, doar prin dezvoltare, investiții și modernizare, nu prin pomeni socialiste. Astfel, salariul mediu net a crescut la 3.275 lei în luna august, cu 7,6% mai mare față de perioada PSD”, a explicat Angelica Fădor.

Ea a mai spus că PNL a demonstrat, de asemenea, că nu e nevoie de taxe în plus sau de măriri de taxe pentru a aduce venituri suplimentare la buget, pentru că aceste venituri sunt generate de firmele care se bucură de un regim fiscal mai blând și predictibil. „Deja, din august 2020 încoace, se înregistrează venituri mai mari la buget decât în aceeași perioadă a anului trecut, când erau și creștere economică, dar și suprataxele PSD. Este o perioadă grea, pe care o depășim deja prin solidaritate și măsuri fără precedent pentru sprijinirea sistemului sanitar, a românilor și a companiilor. A fost un an în care, alături de români, am demonstrat că se poate. Vom ieși cu bine și întăriți din această încercare”, a precizat deputatul PNL de Suceava.

Angelica Fădor a arătat și că actualul Guvernul PNL și administrațiile locale liberale au demonstrat atât că știu cum se face, cât și că pot face modernizarea României. Fădor a declarat că la nivel local modelul liberal de dezvoltare a fost validat în alegerile locale și a cucerit „vechi bastioane PSD”, iar la nivel național, soluția liberală a fost validată deja de rezultatele Guvernului Orban.