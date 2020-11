Învățământ

Dacă într-o zi de luni, pe data de 2 noiembrie 1870, cu doar 20 de elevi înscriși, se deschideau cursurile primului gimnaziu din Fălticeni („Alexandru Ioan I”), care poartă astăzi numele de Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni, tot într-o zi de luni, 2 noiembrie, dar după exact 150 de ani, celebrul liceu din urbea de pe Șomuz, una dintre cele mai titrate școli la nivel județean și chiar național, a celebrat „sesquicentenarul” într-o manieră atipică.

Pe frontispiciul școlii a fost așezată placa de marmură comemorativă, pentru a dăinui peste timp, iar un banner impozant a fost ancorat pe aceeași fațadă principală pentru a atrage atenția concitadinilor, dar și a celor care tranzitează municipiul pe E85, asupra evenimentului care, cu mândrie se poate spune, este unul al „cetății”, al întregii comunități. Toți elevii, profesorii și membrii personalului auxiliar al școlii au primit insigne omagiale, ca simbol al culturii identitare „ganiste”.

Mesaje de suflet de la Washington până la Fălticeni

Fără invitați, doar cu participarea colectivului profesoral al școlii, începând cu ora 10,00, în prima zi din cele şapte dedicate aniversării, în Amfiteatrul Colegiului, ținând însă cont de restricțiile impuse de legislația în vigoare cu referire la regulile de siguranță împotriva infectării și răspândirii COVID-19, au avut loc manifestările destinate acestui moment istoric, 150 de ani de existență instituțională. Într-o atmosferă de sărbătoare, cu o cromatică elegantă de toamnă, pe care crizantemele de pe scenă au conferit-o spațiului și cu fotografiile foștilor profesori sau elevi care au făcut cinste școlii, așezate pe locurile rămase libere din cauza impunerii distanțării fizice, startul evenimentului a fost dat de discursurile directorilor, Anișor Vasiliu și Ioan Caulea, și al reprezentantului elevilor, Lavinia Vultur. Au fost prezentate apoi două mesaje de suflet, din Washington din partea prof. univ. dr. Eliot Sorel, absolvent al școlii în anul 1957, și de la Sfinția Sa, Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, fost elev al liceului între anii 1980 și 1982. Un film cuprinzând mesaje filmate și înregistrate, din partea autorităților naționale, județene și locale, alături de cele ale unor foști absolvenți de notorietate, din diferite generații, de la scriitorul Grigore Ilisei (promoția 1961) la actorul Dani Popa (promoția 2017), a fost difuzat în acest cadru festiv. Printre cei peste 100 de absolvenți care au transmis mesaje filmate s-au mai numărat: Constantin Popa - prof. de fizică, absolvent al promoției 1950; Ovidiu Mustață - fost vicepreședinte al RENEL la nivel național, promoția 1954; prof. univ. dr. ing. Valentin Popa - Rectorul Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava, fost Ministru al Educației și Cercetării, absolvent al promoției 1983; prof. univ. dr. Andrei Faraon - cercetător și doctor în fizică aplicată, profesor la California Institute of Technology – Caltech, Pasadena, California, Statele Unite ale Americii, promoția 1999; Margareta Labiș - sora poetului Nicolae Labiș; prof. univ. dr. ing. Ilie Muscă - decan al Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management din cadrul Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava, promoția 1976; prof. univ. dr. Mihaela Mihalache - Universitatea din Quebec, Canada, absolventă a promoției 1994; prof. univ. dr. Daniel Șandru, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, fost ministru secretar de stat în guvernul Cioloș, promoția 1994; Ionel Postelnicu - colonel, comandantul Școlii de Subofițeri Jandarmi Fălticeni, promoția 1991; Dimitrie Cielecki - student la Imperial College of London, fost olimpic național la fizică și astrofizică, fost lider al elevilor, promoția 2017; prof. univ. dr. Cristina Gavriluță - cadru didactic la Univ. „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie, promoția 1989; Dragoș Dascălu - arhitect, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității „Babeș-Bolyiai” Cluj-Napoca, promoția 2004; lector univ. dr. Dan Nicolae Popescu - cadru didactic al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava, promoția 1993; Irina Vitcu - profesor de statistică matematică la Facultatea de Medicină din cadrul „St. George” University of London, absolventă a promoției 1986; prof. univ. dr. ing. Gabriela Biali - Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Industria Mediului, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, promoția 1989; Radu și Cătălina Moldovanu - medici, Franța, absolvenți ai promoției 1990, Dan Bolohan - arhitect, SUA, promoția 1992; Alexandra Corbu - absolvent 2007, primul olimpic internațional al școlii - filosofie (Turcia, 2007); Constantin Popa - absolvent 2012, multiplu olimpic internațional la geografie (bronz în 2010 - Taiwan, argint în 2011 - Cehia și aur în 2012 - Germania); Bogdan Baciu - delegat al tineretului din partea României la ONU în 2011, absolvent 2012; Gianina Beleagă – campioană europeană și mondială la canotaj, absolventă 2014; Gabrel Baban- pictor, profesor de educație plastică al școlii, fost director educativ, fost elev la „Nicu Gane”, absolvent al promoției 1966, artist care a decorat, interior sau exterior, sala de sport, cantina, internatul, discoteca, atelierul scoală: mozaicul „Sportivii” (1978), pe peretele exterior al sălii sport, unicatele lucrări în zgraffito, „Muzica” (1982), în discotecă și „Tinerețe” (1983), „Ut pictura poesis” - lucrare de artă monumentală cu care a obținut premiul I la festivalul Cântarea României în 1984.

Liceul „Nicu Gane” a format oameni de valoare în toate domeniile de activitate

„Colegiul Nicu Gane a reuşit să pregătească, încă de la înfiinţare, oameni de valoare în toate domeniile de activitate. Afirmaţia se bazează pe faptul că profesorii acestei şcoli şi-au pus amprenta extraordinară asupra noastră şi s-au străduit să folosească unul dintre instrumentele cele mai puternice de care dispunem pentru a modela viitorul şi anume: educaţia, educația fiind percepută astăzi ca o funcție vitală a societății noastre.

În Aula Colegiului, care acum poartă numele marelui prozator Mihail Sadoveanu, acesta a rostit, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de viaţă, celebrele cuvinte <La Folticeni am băut apa vie a sufletului românesc>. Când întrăm în aula acestui liceu celebrăm aşadar forţa formatoare a unei instituţii de elită, care ne-a modelat aşa cum trebuie.

Acest mediu social, deosebit, ne transmite fiecăruia o aură, astfel că simplul fapt de a învăţa la <Nicu Gane> aproape că este un titlu de nobleţe. Orice întoarcere e o revenire acasă care ne dă puterea şi stabilitatea de care avem nevoie.

Chiar dacă evenimentele din calendarul acestei aniversări a 150 de ani de tradiţie, valoare, cunoaştere, cultură se derulează într-o variantă virtuală, vă îndemn la curaj şi speranţă !”, a fost îndemnul primarului Cătălin Coman.

Întâlniri de suflet cu monografii şcolii

În cadrul manifestărilor a avut loc și o festivitate de premiere a profesorilor școlii care, pe lângă diploma de excelență, au primit în dar și revista școlii, special editată pentru acest moment aniversar. Diploma de excelență și coperta „Revistei Noastre” sunt realizate de un maestru al caricaturii şi graficii, fălticeneanul Doru Axinte, care a dăruit colegiului și o lucrare omagială care stă la loc de cinste pe Holul de marmură al şcolii.

Tot în cadrul săptămânii destinate celebrării unui veac şi jumătate de activitate educaţională de excepţie în „târgul” de pe Şomuz au fost prezentate şi distincțiile primite de Colegiul „Nicu Gane” de la parteneri educaționali precum Ministerul Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul „Ștefan cel Mare” Suceava sau Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni.

Un moment extrem de important al evenimentului a fost întâlnirea de suflet, tot virtuală din păcate, cu autorii monografiilor școlii. Ca un „dialog al monografiilor”, cea de la sărbătorirea centenarului (avându-i ca autori profesorii Mihai Iacobescu și Gheorghe Gafencu) și cea de la un veac și jumătate, «Colegiul Naţional „Nicu Gane” (1870-2020)», creație a profesorilor Mioara și Sorin Gafencu, cei prezenți s-au bucurat de mesajul deosebit al prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, cât și de intervenția „luminoasă” a doamnei profesoare Mioara Gafencu, secondată magistral de scriitoarea Mihaela Grădinariu, absolventă a școlii în promoția 1998.

Profesorul de limba și literatura română Marius Iacob a prezentat numărul aniversar al „Revistei noastre”, iar profesorul de istorie Codrin Bența a prezentat o „istorie a liceului în imagini”, intitulată „Album de familie”.

Cum se cuvine la ceas aniversar, finalul „virtual” al evenimentului a fost unul emoționant, un „finit coronat opus” artistic, cu foști și actuali elevi dăruind posterității momente virtuoase omagiale.

Numele unor mari personalităţi se leagă de acest liceu

De-a lungul timpului, la „Nicu Gane” au învăţat scriitorii Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu, Horia Lovinescu, Nicolae Labiş, Constantin Ciopraga, Grigore Ilisei, Mihai Gafiţa, Elena Ştefoi, sculptorul Ion Irimescu, biologul Mihai Băcescu, actorii Grigore Vasiliu Birlic şi Jules Cazaban.

Fost absolvent al Liceului „Nicu Gane”, scriitorul Grigore Ilisei a spus, în urmă cu 10 ani, în scurta reflecţie asupra întâlnirii la împlinirea a 140 de ani de existenţă a acestei unităţi de învăţământ, că „există un duh al acestor manifestări şi o întemeiere prin crearea unei culturi corporatiste, instituţionale, pentru că de fapt celebrăm astăzi nu clipa aceasta, celebrăm lucrarea a 140 de generaţii care au trecut prin această şcoală. Acest liceu a fost singurul din care răsărit-au şi odrăslit-au spiritele cele mai înalte ale acestui oraş. Îmi place să cred că spiritul academic nu a fost extirpat dinlăuntrul acestei instituţii niciodată”.

O şcoală în care s-au scris file de istorie

La 3 septembrie 1870, comitetul permanent pentru înfiinţarea gimnaziului cere Ministerului autorizaţia de funcţionare a Gimnaziului, autorizaţie ce se eliberează în octombrie 1870. În data de 2 noiembrie 1870 îşi deschide cursurile Gimnaziul din Fălticeni, cu o clasă de 20 de elevi înscrişi, 17 frecventând cursurile.

De-a lungul timpului, denumirea acestei instituţii a fost modificată de mai multe ori. Între anii 1870-1892 se numea Gimnaziul din Fălticeni, apoi în anul 1892 devine Gimnaziul „Alecu Donici”, mutându-se în clădirea nouă în care funcţionează şi astăzi. Şcoala a funcţionat ca gimnaziu clasic până în 1923, cu clase de curs superior extrabugetare. Prima promoţie a absolvenţilor de liceu datează din anul şcolar 1923-1924.

La 1 aprilie 1923 vine aprobarea Ministerului Instrucţiunii publice pentru ridicarea gimnaziului la rangul de liceu cu opt clase, acestea fiind trecute în bugetul statului.

Între 1948-1951, liceul a funcţionat sub titulatura „Liceul de băieţi Fălticeni”, apoi, între 1952-1965, sub cea de „Şcoala Medie nr.1”, din 1965 devine „Liceul nr.1”, cu durata de 12 ani. Între 1970 – 1980 această instituţie poartă denumirea de Liceul „Nicu Gane”, iar din 1980, după înfiinţarea claselor cu profil mecanic şi claselor de matematică-fizică, devine Liceul industrial „Nicu Gane”. Din 1990 devine Liceul teoretic „Nicu Gane”, având clase de matematică-fizică, chimie-biologie, informatică, filologie, limbi străine, istorie-ştiinţe sociale şi educaţie fizică. În anul 1999, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4972/26.XI.1999, devine Colegiul Naţional „Nicu Gane”.