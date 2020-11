Politic

Liberalii suceveni au dat startul în campania electorală pentru alegerile parlamentare în noaptea de joi spre vineri, exact la miezul nopții, din fața sediului partidului din municipiul Suceava. Mai exact, startul campaniei a însemnat lipirea primelor afișe pe panoul din apropierea sediului PNL Suceava. Primii care au lipit afișele electorale ale PNL Suceava au fost primarul Ion Lungu și candidații pentru Camera Deputaților Ioan Balan, Bogdan Gheorghiu și Viorel Seredenciuc și candidatul pentru Senat Cătălina Culipei. După acest moment, primarul Sucevei, Ion Lungu, le-a transmis locuitorilor din municipiu, dar și celor din județ că PNL are cei mai buni candidați pentru Parlamentul României, el declarându-se convins că liberalii vor avea succes după această campanie, așa cum s-a întâmplat și la alegerile locale. „Avem nevoie de un Guvern liberal în continuare. Municipiul Suceava, județul, România au nevoie de un Guvern liberal, dar și de o susținere puternică în Parlament în așa fel încât să putem duce la îndeplinire proiectele mari de infrastructură care vin în perioada următoare, dar și să putem gestiona la modul profesionist și cu cât mai multă responsabilitate această epidemie pe care o avem de înfruntat în perioada următoare. Eu sunt convins că noi vom fi câștigătorii, vom pune în practică tot ceea ce vom promite în campanie”, a declarat Ion Lungu.

Ioan Balan: ”Sloganul acestei campanii este <Dezvoltăm Suceava! Dezvoltăm România!>”

La rândul său, candidatul de pe primul loc pe lista PNL Suceava pentru Camera Deputaților, Ioan Balan, a spus că liberalii vin în fața alegătorilor din județ cu „o echipă de top, o echipă care va realiza performanță în Parlamentul României”. „O echipă care are obligația ca odată ajunsă în Parlamentul României să sprijine în continuare comunitatea județeană, Consiliul Local, Primăria Suceava și primăriile din județ. În campania pentru locale noi am avut făcute promisiuni de dezvoltare a județului Suceava și din acest motiv această campanie se va duce sub sloganul <Dezvoltăm Suceava! Dezvoltăm România!>”, a arătat Balan. El a adăugat că la alegerile locale s-a dovedit faptul că sucevenii au apreciat munca administrațiilor liberale, PNL reușind să câștige președinția Consiliului Județean, dar și 53 de primării, la care se adaugă alte două localități cu primari independenți susținuți de PNL. „Această performanță ne obligă. Ne obligă ca noi, cei din Parlament, să închidem cercul acesta dintre comunitățile locale, județene, Parlament, Guvern, președinția României și Bruxelles, acolo unde pentru România s-a pregătit un pachet de 80 de miliarde de euro, pe care țara noastră va trebui în următorii să-i absoarbă în nouă ani”, a declarat Ioan Balan.

El a spus că PNL Suceava are o echipă de candidați extrem de bine pregătiți, iar pe lângă parlamentarii în funcție, pe liste apar și nume noi, cum ar fi Viorel Seredenciuc la Camera Deputaților sau Cătălina Culipei la Senat, care cu siguranță vor obține mandatele de deputat, respectiv senator.

Gheorghiu: „Două cuvinte cred că trebuie să caracterizeze această perioadă, responsabilitate și responsabilizare”

Prezent la lansarea candidaturii, ministrul Culturii și candidatul de pe locul trei pe lista PNL Suceava pentru Camera Deputaților, Bogdan Gheorghiu, a declarat că pentru PNL urmează o perioadă în care va avea o dublă misiune, cea de a guverna responsabil, dar și cea legată de campania electorală pentru alegeri. „Două cuvinte cred că trebuie să caracterizeze această perioadă, responsabilitate și responsabilizare. Să știți că avem un Guvern în care se muncește foarte mult, pentru că în afară de moștenirea pe care am primit-o acum un an de la Guvernul precedent a venit și această pandemie care a trebuit gestionată. Se muncește intens și dacă vă uitați în acest an de mandat câte lucruri s-au făcut, noi în această campanie nu trebuie să spunem doar ce intenționăm să facem, ci avem și oportunitatea de a spune ce am făcut în acest an. Fără a face prea multe comparații este ușor de văzut cu ochiul liber că am făcut într-un an mult mai multe decât s-au făcut în cei trei ani precedenți în care PSD, cu iresponsabilitate, a perindat peste 100 de miniștri la guvernare”, a declarat Gheorghiu.

În același timp, candidatul de pe locul doi la Senat, Cătălina Culipei, a spus că liberalii suceveni pornesc cu speranță în această campanie. „Ne dorim o campanie curată, cinstită, bazată pe idei și pe soluții. O campanie în care să putem prezenta civilizat proiectele pe care le avem și pe care le vom promova în Parlamentul României”, a precizat Culipei.

De asemenea, candidatul de pe locul cinci de pe lista pentru Camera Deputaților, Viorel Seredenciuc, a declarat că județul Suceava va fi, în viitorii patru ani, în fața unor provocări foarte mari, în primul rând în ceea ce privește proiectele mari de infrastructură. „Sunt proiecte pe care viitorii parlamentari vor trebui să le susțină, fie că vorbim de autostrăzi, alimentări cu apă și canalizare sau de distribuții de gaz metan. Sunt investiții de care județul Suceava are nevoie și care trebuie promovate și susținute pentru a fi realizate în următorii patru ani”, a precizat Viorel Seredenciuc.

Prezent la lansarea campaniei, viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi i-a îndemnat pe locuitorii municipiului reședință de județ să voteze echipa de parlamentari PNL, singura capabilă să sprijine dezvoltarea Sucevei și a județului. „Am încrederea că votul nu se va irosi. Le cerem un vot pragmatic, pentru o echipă puternică, în așa fel încât atunci când mergem la București, noi, cei din administrația locală, să obținem sprijin și fonduri”, a precizat Harșovschi.

Nu în ultimul rând, primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, a spus că echipa liberală este pregătită mai mult decât oricând să câștige aceste alegeri parlamentare. „Noi suntem onorați, în calitate de primari aleși, să avem o asemenea echipă care ne reprezintă la București. Avem în față patru ani de dezvoltare economică a României, avem extraordinar de multe fonduri europene și avem nevoie ca majoritatea sucevenilor să înțeleagă că avem nevoie de votul lor majoritar astfel încât să putem dezvolta județul Suceava”, a spus Viorel Cucu.