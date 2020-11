Alegeri

Social-democrații suceveni au dat startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, în cadrul unei conferințe online la care au participat toți candidații PSD Suceava pentru mandatele de deputat și senator din județ. Pe lista PSD Suceava pentru Senatul României se află, în ordine, președintele organizației, Ioan Stan, Cristian Șologon, Gabriela Mihai, Gabriel Costache, Cristian Macsim, Cezar Ioja. Lista PSD Suceava pentru Camera Deputaților este deschisă de Eugen Bejinariu, acesta fiind urmat, în ordine, de Mirela Elena Adomicăi, Vlad Popescu, Gheorghe Șoldan, Larisa Blănari, Tiberius Brădățan, Mihaela Adelina Paiu, Doinița Cocriș, Constantin Alin Mateiciuc, Stelian Simeria, Aleodor Claudiu Saviuc, Romeo Gheorghe Galan și Ilie Cătălin Fediuc.

În cuvântul său, liderul PSD Suceava, Ioan Stan, care candidează pe primul loc pe lista pentru Senat, a precizat că această campanie electorală va fi un prilej de a le reaminti sucevenilor performanțele PSD atunci când s-a aflat la guvernare. Ioan Stan a subliniat faptul că PSD este singurul partid din România care întotdeauna a adus bunăstare românilor. “Noi suntem partidul care s-a îngrijit de soarta fiecărei categorii de cetățeni, deopotrivă tinerii, pentru care am asigurat transport gratuit, reduceri sau eliminări de impozite, proiecte de finanțare, și totodată pentru pensionari. Noi suntem cei care am mărit salariile pentru categorii profesionale cum ar fi medicii și profesorii. Și nu în ultimul rând suntem partidul care de fiecare dată când a fost la guvernare a generat creștere economică, am promis și am asigurat majorarea veniturilor, am produs bunăstare pentru mediul de afaceri și un trai mai bun pentru oameni”, a spus Ioan Stan. El a adăugat că oricât ar fi fost de denigrat PSD, performantele acestui partid au fost binefăcătoare pentru viața oamenilor. „Așa se explică suportul popular constant de care ne bucuram de peste un sfert de secol. Și ce ne diferențiază pe noi de toate celelalte partide? Noi nu mințim electoratul, nu falsificăm realitatea de dragul de a manipula conștiințe, noi suntem cei care am adus bani în buzunarele oamenilor și nu le-am tăiat veniturile și tot noi suntem cei care am generat creștere economică de cate ori am fost la guvernare”, a mai precizat liderul PSD Suceava. De asemenea, el a mai adăugat că tot în această campanie, PSD va prezenta „angajamentul pentru viitor”. Astfel, Ioan Stan a arătat că PSD le promite românilor un program de guvernare care asigură certitudinea zilei de mâine pentru toate categoriile de cetățeni, promite siguranța locurilor de muncă, soluții pentru economie, pentru revigorarea companiilor românești și încurajarea progresului companiilor străine active pe piața românească și promite soluții pentru agricultură, astfel încât producătorii locali să-și poată revigora activitatea.

„Programul nostru de guvernare conține soluții concrete pentru toate categoriile sociale și pentru toate sectoarele economiei. Programul nostru de guvernare conține modul concret în care știm și putem să asigurăm un trai mai bun tuturor romanilor. Am făcut-o de fiecare dată, o vom face și în următorii patru ani”, a mai spus Ioan Stan. El a declarat că PSD Suceava își propune să obțină minim două mandate de senator și patru mandate de deputat.

Eugen Bejinariu: „Vom avea o campanie constructivă și vom ignora campaniile de denigrare ale adversarilor noștri”

La rândul său, șeful de campanie al PSD Suceava, Eugen Bejinariu, a transmis că toți candidații social-democrați vor avea o campanie constructivă, fără a practica atacuri la persoană. „Campania de anul acesta se desfășoară într-un context extrem de delicat, în care oamenii sunt preocupați de amenințarea unei infecții care ucide, sunt îngrijorați cu privire la sănătatea lor și a familiilor, cu privire la felul în care se va desfășura viața lor în noua normalitate pe care a adus-o coronavirusul”, a arătat Eugen Bejinariul. El a precizat că pentru PSD, această campanie va avea trei particularități importante, prima fiind aceea că social-democrații vor evita să expună cetățenii la pericolul infectării cu noul coronavirus. „A doua particularitate este aceea că ne vom concentra comunicarea doar pe prezentarea ofertei noastre de guvernare. Oamenii știu că noi avem soluții pentru a le oferi un trai mai bun și știu că noi am avut totdeauna capabilitatea de a implementa soluțiile pe care le-am prezentat. Vom avea o campanie constructivă, vom ignora campaniile de denigrare ale adversarilor noștri politici, nu vom practica atacuri la persoană, nu utilizăm pandemia ca platformă de confruntare politică și nu vom folosi un limbaj violent, denigrator, ofensator la adresa cuiva”, a spus Bejinariu. Nu în ultimul rând, el a arătat că a treia particularitate este aceea ca PSD Suceava va utiliza predilect comunicarea prin intermediul mass-media și a rețelelor sociale.