Schimb interșcolar

Palmaresul de proiecte Erasmus+ al Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, recompensat în 2019 cu titlul de „Școală Europeană”, s-a îmbogățit prin implementarea și coordonarea parteneriatului de schimb interșcolar „Hand to Hand – Together in Europe” („Mână în mână – Împreună în Europa”). Finanțat prin intermediul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, acest proiect pentru susținerea schimbului de bune practici s-a derulat în perioada 1 septembrie 2018 – 31 octombrie 2020.

Celelalte școli partenere în acest demers au fost Şehit Ali Aksoy Ortaokulu din Akhisar (Turcia), Agrupamento de Escolas de Samora Correia din Samora Correia (Portugalia), Rīgas 22. vidusskola din Riga (Letonia) și Istituto Comprensivo „Giovanni Pierluigi” Palestrina din Palestrina (Italia).

După cum a spus prof. Niculina Pintilii, grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de elevi cu vârste între 12 și 15 ani, care au avut posibilitatea să participe la vizite de schimb și la activități organizate la nivel de școală, grupați în cinci cluburi: „Lumea magică a basmelor”, „Suntem noi! – cântece și dansuri”, „Șoapta trecutului construiește viitorul”, „Minunile naturii” și „Patrimoniul artistic”. Munca lor a vizat domenii diverse ale patrimoniului cultural: literatură, teatru, muzică, istorie, geografie, folclor, artă naţională, dar și ecologie, ştiinţe ale naturii, voluntariat, sport și TIC.

Întâlnire neconvențională

Din cauza pandemiei de COVID-19, cel de-al cincilea schimb de grupuri de elevi pe termen scurt din cadrul proiectului „Hand to Hand – Together in Europe” a fost organizat online. Această mobilitate neconvențională a avut loc între 6 și 10 octombrie 2020 și a fost găzduită de școala coordonatoare, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, fiind dedicată clubului „Lumea magică a basmelor”. Printre cele mai antrenante activități s-au numărat: recitarea de poezii în limbile materne ale proiectului și editarea materialelor cu Windows Movie Maker, prezentarea de dramatizări după basme din fiecare țară parteneră, prezentarea de momente artistice pentru spectacolul online „Creativitate în Europa”, jocuri Kahoot pe tema patrimoniului cultural și a basmelor, crearea unor nori de cuvinte pe site-ul Mentimeter, scrierea de mesaje către prieteni dragi din proiect, flashmob pe melodia „Jerusalema” și interpretarea imnului proiectului.

Programul a mai inclus, după cum a specificat prof. Niculina Pintilii, și alte activități educaționale, cum ar fi: prezentarea unor filmulețe despre activitățile realizate de-a lungul timpului în cadrul cluburilor „Lumea magică a basmelor”, crearea unui material despre basmele din țările partenere pe platforma Padlet, prezentarea de materiale despre evenimente culturale și literare din țările partenere, prezentarea unei expoziții photovoice pe tema „Micul prinț” sau a unui tur virtual prin bibliotecile din școlile partenere, vizionarea și discutarea filmulețului de animație „Fantasticele cărți zburătoare ale d-ului Morris Lessmore”.

Activități aplicative, practice și interactive

În ciuda distanței și a dificultăților tehnice, această activitate transnațională a oferit tuturor participanților șansa de a se familiariza cu patrimoniul literar din toate țările partenere și de a păși în lumea minunată a cărților, permițând tuturor elevilor să comunice și să se împrietenească.

Elevii implicați în proiect au desfășurat de asemenea numeroase activități interesante la nivelul școlii. Împărțiți în cluburi și coordonați de către un cadru didactic, ei s-au documentat pe teme legate de patrimoniul literar, muzical, folcloric, artistic, istoric sau natural și au creat numeroase produse în format PowerPoint, PDF sau video. Copiii au mai fost antrenați în activități aplicative, practice și interactive, prin care și-au îmbunătățit abilitățile de viață și și-au dezvoltat talentul artistic. Elevii din toate cluburile s-au implicat în activități caritabile și au împărtășit mereu colegilor din școală informații noi și abilități dobândite în cadrul proiectului.

„Prin activitățile derulate și produsele create, parteneriatul de schimb interșcolar <Hand to Hand – Together in Europe> a reușit să promoveze importanța cunoașterii, conservării și valorizării patrimoniului cultural, a condus la îmbunătățirea competențelor tuturor participanților și a adus avantaje și beneficii atât elevilor și profesorilor implicați în proiect, cât și întregii comunități școlare și locale. Fiecare participant direct sau indirect s-a convins de veridicitatea motto-ului <Erasmus+ schimbă vieți, deschide minți!>”, a concluzionat prof. Niculina Pintilii. Mai multe date despre proiect puteți afla accesând https://educatiafnonf.wordpress.com/.