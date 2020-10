Educație permanentă

Săptămâna Educaţiei Globale, ediția a XXII-a, se va desfășura anul acesta în perioada 16 – 20 noiembrie 2020 și va avea ca temă „It`s our world. Let`s take action!”. Calendarul județean al activităţilor din cadrul Programului internaţional Global Education Week (GEW), după cum a fost prezentat de inspectorul școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur, este următorul: 16 – 20 noiembrie 2020: desfăşurarea activităţilor conform programului şi a tematicii anului; 23 – 27 noiembrie 2020: fiecare unitate școlară înscrisă în program va trimite (1-2 slide-uri) o sinteză ilustrată a activităților desfășurate (denumirea unității școlare, denumirea activităților, nr. de beneficiari, rezultate, impact, câteva imagini relevante). De asemenea vor fi indicate și linkurile unde se găsesc diseminate activitățile propuse în cadrul GEW. Slide-urile se trimit prin e-mail, pe adresa inspectorului educativ (tatianavintur@yahoo.com ); la subiectul e-mailului se va scrie EG 2020 și denumirea unității școlare. Fișierul va fi denumit astfel: EG20_numele școlii. Activitățile se vor desfășura în funcție de scenariul pe care unitatea școlară și l-a propus, cu respectarea normelor ce vizează siguranța și securitatea copiilor, elevilor, personalului din unitate și a părinților copiilor/elevilor. Activitățile desfășurate vor fi consemnate pe parcursul derulării acestora, în documentul googledocs: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19XojmbeMIiLO36fgbswA1HHq7iRxhvV7-kgAraV4pHc/edit#gid=0. Am aflat de la inspectorul școlar Tatiana Vîntur că pentru Concursul judeţean „Educația globală – 2020”, școlile trebuie să trimită: prezentarea activităţilor proiectului desfăşurate în perioada 16 – 20 noiembrie 2020, completată de materiale realizate: broşuri, flyere, filme, spoturi, CD-uri etc.; un afiş, format A4, cu tema „It`s our world. Let`s take action!”, format electronic. Trimiterea materialelor pentru concurs se face până pe 29 noiembrie 2020.