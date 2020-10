Proiecte concrete

Infrastructura turistică din Bucovina poate contribui la revirimentul economiei din Moldova și, în special, din Bucovina. Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan consideră că sectorul serviciilor din turism a avut greu de suferit în contextul pandemiei Covid-19, iar în Moldova acest lucru s-a resimțit și mai puternic decât în alte părți ale țării.

”Înainte de declanșarea crizei sanitare, numărul turiștilor români și străini care veneau în Moldova creștea de la un an la altul, dându-ne speranța unui reviriment economic în regiune. Din păcate, pandemia i-a pus la grea încercare pe toți antreprenorii și angajații care susțin serviciile turistice din jurul obiectivelor istorice, al mănăstirilor bucovinene sau al stațiunilor de tratament și de recuperare. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu acest sector economic dacă Guvernul PNL nu ar fi susținut financiar o serie de măsuri pentru protejarea locurilor de muncă pentru angajații din domeniul ospitalității și nu ar fi pus în practică o serie de măsuri fiscale și bugetare, cum ar fi amânarea plății unor obligații fiscale sau acordarea unor granturi nerambursabile pentru continuarea activității pensiunilor, hotelurilor și restaurantelor”, a arătat Ioan Balan.

Parlamentarul sucevean spune că în perioada de iarnă aceste servicii din turism nu își vor reveni la capacitatea de dinaintea pandemiei, dar Guvernul va lua și pe mai departe măsuri financiare de protecție și susținere a acestui sector.

”Cu 30 de miliarde de lei investiți numai în primele 9 luni din acest an, am ajuns deja la cel mai mare nivel al investițiilor publice din ultimii 10 ani și devine o certitudine că marile proiecte de infrastructură vor deveni realitate. Așadar, deblocarea proiectelor Autostrăzii Unirii și Autostrăzii Moldovei, construcția de variante ocolitoare și modernizarea căilor ferate către Sudul și Vestul țării sunt proiecte care vor susține în viitor turismul din Moldova. De asemenea, alocările financiare consistente făcute de Guvernul PNL anul acesta, care trebuie continuate și anul viitor, pentru infrastructura turistică din Moldova – pârtii de schi, reabilitări de monumente istorice, modernizare de stațiuni turistice – vor contribui suplimentar la relansarea serviciilor de turism din zona Moldovei. Mai mult decât atât, am toată încrederea că administrațiile publice locale ale PNL vor contribui și ele la susținerea infrastructurii turistice din Moldova, fie individual, fie prin diferite asocieri intracomunitare, astfel încât după ce vom depăși această criză sanitară, turismul din Nord-Estul României să aibă toate condițiile să se relanseze și să contribuie la dezvoltarea economică a Moldovei”, a mai completat Ioan Balan.