Învestire

Bogdan Loghin a depus miercuri jurământul pentru calitatea de primar al municipiului Rădăuți, după ce a câștigat alegerile de pe 27 septembrie, în cadrul unei scurte festivități organizate la Casa Municipală de Cultură Rădăuți. „Am spus înainte de campanie că voi fi primarul tuturor rădăuțenilor. Și vreau să îi asigur pe rădăuțeni că nu mă voi clinti cu nici un centimetru față de ceea ce am spus și nu voi avea liniște până când nu voi ști că cel mai sărac om din Rădăuți va avea un acoperiș curat asupra capului. Și pe toți ceilalți locuitori din Rădăuți, care așteaptă cu nerăbdare investiții majore în acest municipiu, care suferă la acest capitol, îi asigur că le vom face, împreună cu toată echipa PNL”, a spus Bogdan Loghin după depunerea jurământului.

Loghin a mai arătat că în ultima perioadă nu a răspuns la telefoane „nu pentru că i s-ar urcat funcția la cap”, ci pentru că a preferat să joace cinstit, fără nici un fel de dedesubturi. Bogdan Loghin a declarat: „Asta nu se va întâmpla niciodată, ci pentru faptul că eu nu consider că odată aleși, noi, cei care ne aflăm aici, trebuie să facem o alianță la televizor sau în emisiuni sau după colțuri. Eu cred că alianța și ceea ce am hotărât noi, în momentul în care am hotărât să candidăm, a fost cu cetățenii. De aceea vă spun că nu voi face o alianță cu nimeni, dar am încredere că toți consilierii vor vota în Consiliul Local Rădăuți. Pentru că Bogdan Loghin nu va veni cu proiecte pentru Bogdan Loghin, ci cu proiecte pentru Rădăuți”, a declarat noul primar.

Bogdan Loghin are 39 de ani, este absolvent de Științe Economice, este căsătorit și are doi copii. La festivitatea de miercuriau fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul PNL Dumitru Mihalescul, prefectul Alexandru Moldovan, președintele Judecătoriei Rădăuți, magistratul George Ciobîcă și reprezentanți ai cultelor religioase.