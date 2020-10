Spirit civic

Andrei Bacoș, unul dintre cei mai implicați suceveni în acțiuni civice, nu se dezminte. Zilele trecute, acesta a plecat într-o misiune solitară de strângere a gunoaielor aruncate în zona șoselei de centură. El a explicat de la ce a plecat totul: ”Am trecut într-o zi prin acea zonă și am văzut acele mizerii aruncate în acel șanț. Nu am avut liniște sufletească până sâmbătă, când am cumpărat niște saci și m-am dus acolo”. Și a adunat 30 de saci cu gunoaie, pe care i-a transportat la tomberoanele din Suceava pentru a putea fi preluați de firmele de salubrizare. Dar cum orice facere de bine are și un revers, în timp ce descărca sacii de gunoaie s-a trezit cu poliția pe cap.

”Când descărcam acele gunoaie au venit 3 cetățeni, au sunat și la poliție deoarece lăsam gunoaiele la ei în zonă, în tomberoanele de mase plastice, mai exact undeva spre gara de la Burdujeni. După ce le-am explicat de unde provin acele gunoaie au înțeles și s-au liniștit. Transportul numărul doi l-am adus în George Enescu, pentru a evita asemenea situații”, a arătat Andrei Bacoș.

În total, numai dintr-o singură zonă, suceveanul a strâns peste o mie de peturi de plastic, care rămân în natură peste 500 de ani.

”Acum am fost singur, dar la următoarea acțiune voi apela la cei care vor dori să mă ajute să strângem și din alte zone. Prin asta vom ajuta pământul să respire din nou. Natura ne oferă totul gratuit și unii își bat joc efectiv de ea. Să nu treacă o zi fără să ridicăm măcar un gunoi de jos și să-l aruncam la coș, asta mi-aș dori de la fiecare cetățean în urma acestor acțiuni”, este mesajul transmis de Andrei Bacoș.

Iată și bilanțul acțiunii de sâmbătă a lui Andrei Bacoș de colectare a deșeurilor:

1014 peturi de plastic;

188 doze de aluminiu;

10 pungi chipsuri;

14 pahare de plastic;

8 bidoane ulei auto;

4 borcane sticlă.