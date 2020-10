Definitiv

Fostul șef de post de la Moldovița, Vasile Niga Solcan, și-a aflat vineri pedeapsa finală în dosarul în care a fost judecat. El a fost găsit vinovat pentru comiterea mai multor infracțiuni și a primit următoarele pedepse: 3 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, 2 ani pentru efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, 1 an pentru încredințare a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere, 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. În final, Vasile Niga Solcan va avea de executat 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare. Soluția pronunțată de Curtea de Apel Suceava este definitivă. Judecătorii au mai menținut măsura asigurătorie a sechestrului, dispusă de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, asupra casei de locuit aparținând lui Vasile Niga Solcan.

Condamnări cu suspendare sub supraveghere, dar cu obligația de a presta muncă în folosul comunității

O altă persoană pusă sub acuzare a fost Luiza Maria Tcaci. Aceasta a fost achitată pentru trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu și condamnată la 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană. Pedeapsa este cu suspendare sub supraveghere, iar în plus Luiza Maria Tcaci va presta o muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria comunei Moldovița sau Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă.

Tot cu suspendare sub supraveghere a fost condamnat Vasile Ionuț Craiuț, respectiv la 2 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Craiuț a fost achitat pentru două infracțiuni de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dar i s-a impus să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria comunei Frumosu sau Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc pe o perioadă de 80 de zile, afară de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă.

Și în cazul Mirelei Modesta Bittar s-a dispus achitarea pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă. În schimb, a fost găsită vinovată și condamnată la 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În final, va avea de executat 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere și va presta o muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Moldovița sau Primăria Câmpulung Moldovenesc pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă.

Două persoane au primit achitări

Ioan Florescu, o altă persoană trimisă în judecată în primăvara anului 2017, a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă. În schimb, a fost condamnat la 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, dar judecătorul a decis amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Alte două persoane trimise în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, Petru Alexandru Chiraș și Bogdan Constantin Hașmei, au primit achitare.

În același dosar a mai fost trimis în judecată Liviu Ilie Ruscan, dar în cazul acestuia dosarul s-a finalizat definitiv anul trecut cu soluția de achitare.

Faptele sunt din perioada octombrie-decembrie 2016

Fostul șef de post de la Moldovița a fost pus sub acuzare și trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru că în perioada octombrie-decembrie 2016, deși era de serviciu, a organizat transportul unor cantități de material lemnos pentru care nu existau documente de proveniență sau de transport. În alte cazuri, deși acesta avea informații despre efectuarea unor asemenea transporturi de către alte persoane, nu a luat măsuri de oprire și de constatare a faptelor, neaplicând sancțiunile contravenționale, de confiscare a materialului lemnos și a vehiculelor cu care acesta era transportat, prevăzute de lege. Din probele administrate de procurori a rezultat faptul că un număr mare de persoane din comunele Moldovița și Frumosu dețin, comercializează și transportă material lemnos, fără a avea documente de proveniență.

Potrivit procurorilor, principala complice a șefului de post era Luiza Maria Tcaci, care se numără printre cei care achiziționau material lemnos fără documente legale de proveniență, pe care fie îl depozita la locuința sa și îl valorifica ulterior, fie îl încărca direct de la furnizori și îl transporta la cumpărători. Materialul lemnos era procurat de inculpată atât pentru sora sa, Mirela Modesta Bittar, cât și pentru inculpatul Vasile Niga Solcan. O parte din acest material lemnos era valorificat de agentul de poliție Vasile Niga Solcan, care îl debita la banzicul pe care îl deține. Un alt inculpat în acest dosar a fost Liviu Ilie Ruscan, acesta fiind cel la care apela Vasile Niga Solcan pentru transportul materialului lemnos atunci când nu o putea face cu mijloacele sale. În cadrul aceluiași dosar apare drept inculpat și Vasile Ionuț Craiuț, cel care asigura prelucrarea lemnului în hala de debitare deținută de șeful de post și căruia acesta îi încredința autovehicule pentru a face deplasări cu ele, deși știa că inculpatul Craiuț nu posedă permis de conducere.

Infracțiunile s-au succedat una după alta, în timpul celor două luni de monitorizare

În rechizitoriul întocmit de procurori, inculpatul Vasile Niga Solcan este acuzat de săvârșirea a nouă infracțiuni de abuz în serviciu. Trei dintre acestea au fost săvârșite cu complicitatea inculpatei Luiza Maria Tcaci, două cu complicitatea inculpatului Liviu Ilie Ruscan, la finalul procesului achitat, și două cu complicitatea inculpatului Vasile Ionuț Craiuț.

Astfel se arată că în calitate de lucrător de poliție și aflându-se în timpul serviciului la data de 5 noiembrie 2016, inculpatul Vasile Niga Solcan a încărcat cantitatea de 10 metri cubi de material lemnos, procurat și deținut fără documente de proveniență de către inculpata Luiza Maria Tcaci. El i-a solicitat Liviu Ilie Ruscan să efectueze transportul de material lemnos pentru care nu existau documente de proveniență. Fostul șef de post este acuzat că nu a luat măsuri de oprire, constatare a faptelor, aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege, precum și confiscarea materialului lemnos și a vehiculului.

De asemenea, la data de 10 noiembrie 2016, inculpatul Vasile Niga Solcan, aflat în timpul serviciului, a încărcat cantitatea de 10,5 metri cubi de lemn, procurat și deținut fără acte de proveniență, de la banzicul pe care îl deține, și i-a solicitat lui Liviu Ilie Ruscan să i le transporte fără acte până în comuna Vama, la sediul unei societăți comerciale. Aceste fapte s-au perpetuat și la datele de 23 și 26 noiembrie, 1 și 10 decembrie, când în calitate de polițist aflat în timpul serviciului, deși avea informații despre faptul că Luiza Maria Tcaci și Mirela Modesta Bittar cumpăraseră cantități importante de lemn fără acte de proveniență de la două persoane fizice sau despre efectuarea unor transporturi de lemn fără documente emise de organele competente, nu a luat măsurile de oprire, constatare a faptelor și sancționare a acestora conform legii. De asemenea, la datele de 26 noiembrie și 11 decembrie, aflat în timpul serviciului, Vasile Niga Solcan nu a luat nici o măsură împotriva inculpatului Vasile Ionuț Craiuț, care a condus la aceste date autovehicule pe drumurile publice, fără a avea permis de conducere.

O cantitate de lemn impresionantă a fost confiscată

În urma perchezițiilor efectuate la data de 14 decembrie 2016, în mai multe locații din comunele Moldovița și Frumosu, o cantitate impresionantă de material lemnos fără acte de proveniență a fost confiscată de polițiști. O imagine completă asupra traficului de material lemnos provenit din surse ilegale și pus în circulație fără documente de proveniență, în zona de competență a șefului de post Vasile Niga Solcan, arată că în urma perchezițiilor făcute la domiciliile celor implicați în aceste activități infracționale, efectuate la 13 adrese, printre care și sediul Postului de Poliție Moldovița, a fost confiscată o cantitate totală de aproximativ 630 de metri cubi de material lemnos, deținută fără documente justificative. Această cantitate impresionantă de lemn a fost identificată și confiscată într-o singură zi din zona celor două comune și ar reprezenta încărcătura a aproape 20 de tiruri pline cu material lemnos.