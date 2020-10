Am jucat airsoft în pădure la Ipotești

Fotografiile pe care le vezi sunt făcute în pădure la Ipotești, acum câteva săptămâni, iar militarii ăștia înarmați până-n dinți sunt toți civili. Care se joacă... Armele sunt de fapt replici, neletale, cu bile mici de plastic pe post de proiectile.

Profesori, cadre sanitare, antreprenori etc. Chiar nu contează ce meserie ai. Și nici cât de meseriaș ești...

“Ce fel de joc e și ăsta, de-a războiul?”, te-ntrebi poate intrigat. Sau curios...

Uite de asta m-am dus și eu acolo, să aflu. Și stai să vezi până la final ce am aflat...

Hai să o luăm cu începutul.

“Am pus-o la picior, la un centimetru, și am tras”

Îi spune Airsoft. Am jucat o singură dată. Pe post de “victimă”, în sensul că nu aveam echipament și, între toți băieții și fetele (da, vin și fete!) îmbrăcate în haine militare, de camuflaj, eu păream “de căpătat”. Țintă sigură.

De altfel, am și primit vreo două-trei biluțe în zona spatelui, cât să-mi dau seama că treaba e serioasă și că, dacă mă ia valul și chiar mă atrage acest sport, trebuie să mă gândesc mai mult să investesc în echipament (povestesc puțin mai încolo și despre asta). Ochelarii de protecție îi primești oricum, fără ei nu ai voie la joc, iar regula e să nu îi mai dai jos până la finalul jocului. E prima și cea mai importantă regulă. La cerere, poți primi și o mască de protecție, așa cum am avut și eu. Și crede-mă e bine să ceri... că poate uiți a doua regulă: să nu râzi în timpul jocului.

“Vă spun sincer, când m-am apucat de acest sport, am luat o replică, am pus-o la picior, la un centimetru, am tras și vă spun că durerea e ca și cum te-ar pișca o albină, dar dispare mult mai repede”, îmi spune Marius Lup. De 20 de ani e antrenor de fotbal, iar de câțiva ani și-a descoperit această pasiune: Airsoftul.

E despre fair-play și echipă

De aproximativ un an de zile, alături de un alt prieten, Marius Mîndrilă, și-a înființat propria asociație: Asociația Sportivă de Airsoft Legiunea Trei Asalt.

Periodic, membrii asociației sportive Asalt se întâlnesc în diferite locații din jurul Sucevei, stabilite dinainte, unde au loc tot felul de jocuri de strategii militare.

E un joc care se bazează foarte mult pe reguli, pe fair-play mai ales. De exemplu, în momentul în care ești atins de o bilă, indiferent în ce parte a corpului, trebuie să recunoști că ești “mort” și să te retragi într-o zonă prestabilită (pentru fiecare echipă în parte), de unde să reiei jocul, fie imediat, fie după o scurtă pauză. Practic, pentru o perioadă, până reintri în joc, îți lași echipa în inferioritate. Pentru că jocul de airsoft e despre echipă, despre camaraderie. De aici încolo las și eu pușca jos și vă povestesc puțin despre jucătorii pe care i-am cunoscut în acea după-amiază la Ipotești.

Marius Mîndrilăare o afacere în domeniul birotică-papetărie și e unul dintre cei mai importanți membri ai Asalt-ului. Un prieten l-a adus la un joc și de atunci n-a mai lipsit. De la “hainele de căpătat” cu care a venit la primul joc a investit tot mai mult în echipament, pentru că “dacă îți place acest sport, simți nevoia să te upgradezi”.

Tocmai acesta a fost și motivul pentru care, alături de Marius Lup, a achiziționat un minim de echipament de protecție și mai multe replici de arme pentru toți cei care vor să încerce acest sport și să vină pentru prima oară la întâlnirile Asalt-ului.

Așa cum m-am dus și eu. Nepregătit total, dar au avut grijă Marius Mîndrilă și Marius Lup să mă instruiască și să-mi dea tot ce mi-a trebuit. Inclusiv, câteva biluțe la spate (ps: nu știu expeditorul).

Titiana, profa de franceză-engleză

Titianaeste profesor de franceză și engleză. Da! Profa a ajuns cu (replica de) armă-n mână după ce soțul ei a fost la un joc de airsoft și i-a povestit foarte entuziasmat de toată această experiență. L-a însoțit la următoarea ieșire și de atunci s-a molipsit și ea, mai cu seamă că nu e singura fată care îl practică.

“Chiar de la primul joc nu am vrut să fiu în aceeași tabără cu soțul, iar în următorul joc, când am fost în aceeași echipă, chiar ne-am cam certat, pentru că el voia să-l urmez, însă eu voiam să joc pe cont propriu”, râde Titiana.

“Hai, vino să încerci!”.

Adi, Mihai și Marius. Tatuator, kinetoterapeut și constructor.

“Eram într-o zi la pădure și i-am văzut pe băieți în pădure la Adâncata și am zis: Mamă, ce frumos. Cred că mi-ar plăcea și mie... și uite că am ajuns cu ei până la urmă”, povestește Adi.

Mihai a ajuns la airsoft după ce i-a povestit un pacient de acest sport. “Hai, vino să încerci!”. A fost suficient! “E o alternativă bună la toate sporturile care îți dau puțină adrenalină!”. Cât despre echipament, completează Mihai: “Cred că sunt cel mai low-cost de aici, speculez toate târgurile de vechituri, am investit undeva la 500-600 de lei pe echipament, dar am strictul necesar. Joc cu o replică împrumutată”.

Marius are o echipă cu care face renovări interioare. A ajuns să joace airsoft tot prin intermediul unui prieten și de atunci e membru de bază al Asalt-ului: “M-am îndrăgostit de acest sport! ”

Mai mult decât un joc de „pac-pac”…

Claudiu (soțul Titianei) și Lucian sunt profesori.

“În acest joc poți să-ți mărești aria de prieteni, eu am văzut perspectiva asta, a faptului că există o interacțiune socială”, spune Claudiu.

Lucianștia despre airsoft, se documentase pe internet, dar a venit la primul joc după ce aflat de la Marius Lup despre asociația Asalt: “E un joc foarte dinamic, presupune strategie, rezistență fizică, se aleargă foarte mult...”.

Eram câteva zeci de persoane în acea după-amiază în pădure la Ipotești. Mulți dintre cei prezenți rămâneau peste noapte și pregăteau, într-o acțiune de voluntariat, o tabără pentru copii, cărora să li se prezinte acolo, în mijlocul naturii, o altă perspectivă a vieții, dincolo de gadget-uri, de tehnologie. “Vor învăța ce înseamnă punctele cardinale, să se orienteze, să meargă pe buștean, tot felul de activități în natură....”, îmi povestea Claudiu.

Cu siguranță nu ți-am răspuns la multe din întrebările pe care poate le mai ai despre acest sport, dar găsești toate informațiile pe care le dorești pe Google sau îi poți întreba direct pe cei de la Asalt, pe Facebook, despre activitățile lor.

Mai mult, întreaga aventură din acea după-amiază din pădurea de la Ipotești am filmat-o, iar materialul video îl găsești pe contul nostru de YouTube/#cevaltceva.