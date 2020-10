Cerc pedagogic

Cercul pedagogic „Învățare și inovare în mediul online” se va desfășura vineri, 23 octombrie, de la ora 11:00, în sistem webinar. Activitatea metodică vizează accesibilizarea conținuturilor programei de Consiliere și dezvoltare personală pentru clasa a VIII-a, sub egida „Îmi place să învăț”, și este cuprinsă în oferta metodico-științifică a IȘJ Suceava – educație permanentă, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, susținută de Școala Gimnaziala Nr. 3 Suceava, director prof. Sidonia Apetrei, responsabil de cerc prof. Cornelia Boboc.

Am aflat de la inspectorul școlar Tatiana Vîntur care sunt punctele de pe agenda zilei: Repere metodice – atribuțiile profesorilor diriginți conform ROFUIP/2020 – anexa Ordinului M.E.C. nr. 5.447/2020 – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur; Învățarea cu bucurie – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur; Consiliere și dezvoltare personală – repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2020/2021, clasa a VIII-a; Manualele de Consiliere și dezvoltare personală pentru clasa a VIII-a; Resurse și instrumente pentru activitatea online, platforma G Suite for Education – experiențe de învățare – Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava; Evaluarea învățării la CDP: Portofoliul de învățare al elevului, prof. Cornelia Boboc; Exemple de activități de învățare și resurse online aplicate de profesorii diriginți ai claselor a VIII-a: Flipped classroom – clasa a VIII-a A, diriginte prof. Claudia Marchitan; Padlet, Kahoot – clasa a VIII-a B, diriginte prof. Mihaela Mustea, consilier școlar prof. Carmen Posmangiu; Filmul documentar – clasa a VIII-a C, prof. diriginte Mara Livia Socoliuc; Concluzii, feedback Mentimeter. Pentru a putea participa la Cercul pedagogic „Învățare și inovare în mediul online” trebuie să vă înscrieți folosind chestionarul Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/1mY5EyhHgw6XP9b_22xEBLJ8yzj9Gr8FWp7hMYGKTlTs/edit.