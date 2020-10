Cofetăria mică cu ambiție mare

Cofetăria artizanală „Saveurs” rămâne în topul preferințelor sucevenilor pentru deserturi naturale, după patru ani de activitate. Deschisă în primavara anului 2016, cofetăria artizanală „Saveurs” rămâne consecventă în a oferi clienților deserturi clasice sau creații originale, proprii, realizate cu cele mai bune ingrediente disponibile pe piață. Ana Chirilescu, unul dintre cei doi administratori, ne-a povestit că echipa „Saveurs” folosește de mai bine de patru ani aceeași ciocolată belgiană veritabilă pentru deserturi. „În momentul în care am avut discontinuitate în aprovizionarea cu un anumit tip de ciocolată la furnizor, de exemplu, am preferat să nu fabricăm o perioadă acel produs, decât să înlocuim ciocolata cu una similară”, spune Ana Chirilescu, explicând: „Clientul nostru este unul avizat, acesta fiind motivul pentru care cumpără de la noi. Nu ne-am permis vreodată să înlocuim un ingredient cu altul fără a consulta în prealabil clientul”.

Poveste dulce! Un vis împlinit

„Saveurs” este o cofetărie mică și cochetă, „ascunsă” în spatele Pieței Mici din municipiul Suceava, singurul magazin unde puteți găsi produsele marca „Saveurs”. Aici ajung zilnic faimoasele ecleruri și deserturi ce par coborâte dintr-o vitrină de „Pâtisserie” franceză. Cu excepția verii, aici se găsesc și delicioasele praline de ciocolată belgiană și franțuzească, produse de chef Adrian Maftei, cealaltă jumătate de la „Saveurs”—celălalt administrator. „Acum patru ani și jumătate, când am început, nu exista în Suceava nici o cofetărie de unde să cumperi tipul acesta de desert”, ne spun „amfitrionii” cofetăriei artizanale, arătându-ne în vitrina cofetăriei un desert ca o semisferă pe eticheta căruia scrie „Dôme de ciocolată caramel și cremă de fistic”.

Înainte de „Saveurs”, cei doi asociați lucrau la un hotel de referință din Suceava, cu cel mai bine cotat restaurant de hotel și știau că există cerere și pentru deserturi rafinate, nu doar pentru acel „ceva dulce”. Așa le-a venit ideea deschiderii unei cofetării în care se bazează 90% pe manufactură, pentru că, trebuie să știți, ei fac totul „în casă”, de la cojile de mini-tarte, decorurile de ciocolată, la glasajele pentru torturi, cofetăriile „mainstream” preferând să le cumpere de la furnizori pentru a economisi resurse.

Cu gândul la viitor

Un segment important al cofetăriei „Saveurs” este și cel al deserturilor speciale, pentru că, spun cei doi administratori, sunt mulți clienți cu diabet, diete speciale sau intoleranță la gluten care doresc să mănânce un desert de calitate.

Am fost curioși să aflăm care este cel mai bine vândut desert de la „Saveurs” și am aflat că eclerurile sunt pe primul loc, apoi „Dôme-ul” cu fistic, pralinele și deserturile cu ciocolată și fructe de pădure. „De asemenea, în top sunt și deserturile speciale, în ediție limitată. Am reeditat, de exemplu, deserturile clasice de cofetărie (amandine, savarine, doboș), dar folosind rețetarul vechi, din anii 1960, când încă se foloseau nuci, frișcă naturală și unt pentru prăjituri. Acestea se vând întotdeauna foarte repede”, ne-au spus administratorii cofetăriei artizanale.

Și când există pasiune, profesionalism și o clientelă fidelă, poți să te gândești la viitor cu optimism, în ciuda pandemiei și a problemelor cu care se confruntă întreaga economie, mai ales micile afaceri.

„Am avut planuri de extindere înainte de pandemie, de carantină, dar ca toate celelalte mici afaceri, am fost destul de afectați economic. Am redus acum toate cheltuielile și am aplicat pentru toate programele de finanțare disponibile. Avem încredere și în puterea comunității, încercând să ne aprovizionăm de la furnizorii locali pentru ingrediente cum ar fi ouăle, nuca, mierea, fructele, laptele și brânza. În același timp, încurajările clienților, care ne susțin cumpărând constant de la noi, dându-ne feedback și distribuindu-ne pe rețelele de socializare, contează enorm și ne dau resursele pentru a continua”, au concluzionat Ana Chirilescu și chef Adrian Maftei.