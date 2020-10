Învestitură

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a preluat oficial cel de-al treilea mandat la conducerea acestui municipiu. În cursul zilei de miercuri a avut loc ședința de constituire a noului Consiliu Local Fălticeni, în cadrul căreia Cătălin Coman a depus jurământul pentru un nou mandat de primar. Ședința a avut loc în prezența prefectului județului Suceava, Alexandru Moldovan.

La începutul ședinței, toți cei 19 consilieri locali din viitorul mandat au depus jurământul. De precizat că în urma alegerilor de pe 27 septembrie, PSD va avea 13 consilieri, PNL va fi reprezentat de patru consilieri și Alianța USR-PLUS de alți doi.

În cadrul ședinței a urmat apoi depunerea jurământului de către Cătălin Coman, el declarând, după acest moment, că deși este a treia oară când face acest lucru este la fel de emoționat ca atunci când a câștigat pentru prima dată funcția de primar al municipiului Fălticeni. „Acum opt ani veneam în fața fălticenenilor rugându-i să aibă încredere în mine pentru a realiza împreună un oraș mai frumos și o viață mai bună. Și iată că după opt ani, relația noastră de prietenie se consolidează. Parteneriatul dintre Primăria Fălticeni și cetățenii municipiului se întărește, astfel încât încrederea lor nu poate decât să mă onoreze și să mă motiveze. Sunt onorat că la vârsta de 43 de ani încep al treilea mandat de primar al unui municipiu important din județul Suceava, al doilea municipiu ca mărime. Sunt lucruri frumoase pe care le-am realizat împreună. Împreună cu colegii din cele două Consilii Locale, cu colegii din administrația publică locală, cu cei din aparatul de specialitate și executiv”, a declarat Cătălin Coman. El a spus că în cei opt ani de mandat de până acum a reușit să încheie „teme istorice” pentru acest municipiu, făcând referire în primul rând la finalizarea noului Spitalul Municipal din Fălticeni, la care lucrările au început în anul 1991. Mai mult, Coman a spus că Fălticeniul are în prezent cele mai moderne, mai sigure și mai frumoase grădinițe, școli și licee, dar și o rețea de drumuri care se apropie de finalizare în ceea ce înseamnă asfaltarea totală a acestora. „Mai sunt multe lucruri de făcut, mai trebuie să facem proiecte pentru Fălticeni și pentru asta am nevoie de ajutorul actualului Consiliu Local. Și din start vreau să spun că de data aceasta suntem colegi în Consiliul Local și în administrație și nu mai facem politică. Facem doar pentru Fălticeni ceea ce trebuie, indiferent de culoarea politică”, declarat Cătălin Coman. El a subliniat că municipiul Fălticeni trebuie să aibă creșă, cinematograf, rețele de utilități pe toate străzile și cartierele municipiului, trebuie să sprijine cultele, să aibă spații verzi, și în același timp trebuie să sprijine activitățile sportive și de tineret. „Fălticeniul trebuie să aibă parcări, piste de biciclete și așa mai departe. Lucruri pentru care deja lucrăm, care sunt deja în etape de implementare diferite”, a dat asigurări Cătălin Coman. El a ținut să mulțumească și familiei sale, care i-a fost alături în ultimii opt ani. „Vreau să mulțumesc și fălticenenilor pentru încredere, pentru votul acordat, pentru dragostea cu care au răspuns solicitărilor noastre, pentru faptul că am reușit să găsim în ei un partener extrem de credibil și de eficient. Și vreau să îi asigur că în continuare vor avea un primar harnic, devotat, cu foarte multă putere de muncă și implicare”, a mai spus primarul din Fălticeni.

Cătălin Coman a câștigat detașat un nou mandat de primar al municipiului Fălticeni, cu un scor de aproape 70% din voturile valabil exprimate.