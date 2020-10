Condamnat definitiv

Poliția Română a dat în urmărire la nivel național și internațional un tânăr în vârstă de 34 de ani, din comuna Frătăuții Vechi, care are de executat 3 ani și 4 luni de închisoare, plus de achitat o amendă penală de 1.600 de lei, pentru comiterea infracțiunilor de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru infracțiuni la regimul rutier, respectiv conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice.

Florin Marius Pleșca este genul de șofer pericol public care a călcat în picioare legislația rutieră și, atunci când a avut de a face cu polițiștii, a mai fost și foarte agresiv. Cu toate acestea, s-a bucurat de multă clemență din partea judecătorilor, primind o pedeapsă cu suspendare, chiar și în dosarul în care a fost judecat pentru cinci fapte de ultraj. Până la urmă, repetarea infracțiunilor i-a adus condamnarea amintită mai sus.

Pe 21 noiembrie 2017, pe timp de noapte, un echipaj de la Secţia Rurală de Poliţie Gălăneşti a fost sesizat prin 112 despre faptul că pe DJ 178F, în comuna Frătăuţii Vechi, are loc un conflict în care este implicat un şofer beat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au observat un autoturism marca BMW ce se afla în şanţul de pe marginea drumului judeţean. La volanul autoturismului a fost găsit un bărbat care se exprima incoerent şi mirosea puternic a alcool. Acesta, identificat în persoana lui Florin Marius Pleşca, a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cei doi poliţişti deplasaţi iniţial la faţa locului s-au lovit de refuzul bărbatului de a merge la spital, pentru recoltarea de probe biologice. Ei au solicitat sprijin la Poliţia municipiului Rădăuţi, trei lucrători de la Biroul de Ordine Publică ajungând la faţa locului. Bărbatul a fost imobilizat şi transportat la Spitalul Municipal Rădăuţi, unde a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Pe timpul intervenţiei de imobilizare, Florin Marius Pleşca i-ar fi ameninţat cu moartea şi a încercat să-i lovească pe poliţişti, de aici rezultând infracţiunea de ultraj faţă de toţi cei cinci. De precizat că nici unul din cei cinci poliţişti nu a suferit leziuni, fapta de ultraj fiind doar sub forma ameninţării.

Florin Marius Pleşca a fost trimis în judecată, din stare de arest preventiv, pentru ultraj, părţile vătămate fiind cei cinci poliţişti care au intervenit pentru imobilizarea sa, precum şi pentru infracţiunile de conducere fără permis şi refuzul de a se sustrage de la prelevarea de probe biologice. El a luat câte 8 luni de închisoare pentru infracţiunile la regimul rutier şi 4 luni pentru ultraj. După contopirea pedepselor şi aplicarea sporului, a rezultat condamnarea la 1 an, 5 luni şi 10 zile de închisoare, cu termenul de supraveghere de 3 ani și 6 luni. Abia după ce a încălcat și acest termen, fiind condamnat în alt dosar pentru conducere fără permis, bărbatul a primit condamnarea în regim de detenție.

Din informațiile noastre, bărbatul este fugit în străinătate, astfel că Poliția Română i-a publicat fotografia pe site și așteaptă informații care să ajute la identificarea sa.