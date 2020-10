Comuna Udești

Părinții elevilor din clasa pregătitoare de la Reuseni refuză să-și trimită copiii la școală. Motivul pe care îl invocă părinții celor 12 copii este repartizarea la clasa pregătitoare a învățătoarei Liliana Nicoară. Elevii n-au mai venit la ore de vineri, 9 octombrie. La rândul ei, Liliana Nicoară spune că totul este rezultatul unui conflict mai vechi pe care îl are cu directorul Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udești, Marius Constantin Golea, și că la mijloc ar fi o răzbunare.

În ultima săptămână, învățătoarea Liliana Nicoară a făcut ore doar cu un singur elev, pentru că, spune ea, directorul Marius Constantin Golea i-a sfătuit pe părinții celor 12 copii să nu-i trimită la această școală. „Directorul Golea Marius Constantin a desființat clasa de la Școala Primară Reuseni, instigând o parte din părinți să formuleze cereri de transfer, pe care le-a aprobat în disprețul reglementărilor legale privind transferul elevilor în timpul anului școlar, cuprinse în ROFUIP (Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar). Aceasta în condițiile în care Planul național de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 și Rețeaua unităților de învățământ au fost deja aprobate de Guvern. În așteptarea soluționării transferurilor și copiii acestei clase stau acasă”, a declarat Liliana Nicoară.

La masa tratativelor

În anul școlar 2019-2020 Liliana Nicoară a îndrumat a treia generație de clasa a IV-a (al treilea ciclu complet de învățământ primar) la școala din Plăvălari, unde are și domiciliul, urmând ca începând cu anul școlar 2020-2021 să îi fie repartizată, potrivit reglementărilor legale, o nouă clasă. Acest lucru nu s-a întâmplat, motivul fiind prezentat de inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu: „În noul an școlar urma să se formeze la Plăvălari o clasă pregătitoare cu vreo 12 copii, însă părinții au decis să îi înscrie la altă școală, pentru că nu doreau să fie ea învățătoarea copiilor lor. Fiecare părinte are dreptul să aleagă cum consideră că e mai bine pentru copilul lor. Școala a greșit că i-a dat post la Chilișeni, pentru că nu era aproape de domiciliul ei. Ea fiind titulară, avea dreptul să obțină o catedră mult mai aproape, așa că am cerut conducerii școlii să schimbe încadrarea. Am înțeles acum că părinții de la Școala Reuseni nu vor să își lase copiii la ore cu doamna învățătoare în cauză. E o situație delicată, dar rezolvarea trebuie să o găsească școala. Noi am hotărât să mergem luni dimineață, pe 19 septembrie, la Reuseni, să stăm de vorbă cu părinții, cu conducerea școlii, cu învățătoarea, pentru a rezolva problema în favoarea elevilor. Noi nu-i putem obliga pe părinți să-și dea copiii la o învățătoare pe care nu o doresc. Dar sigur vom găsi o soluție cât mai bună”, a declarat inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu.

La rândul său, directorul Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udești, Marius Constantin Golea, a spus că o să se alăture reprezentanților IȘJ Suceava, la întâlnirea de luni, 19 octombrie, când vor fi prezenți și părinții copiilor care au refuzat câteva zile să-și trimită copiii la școală, după ce la Reuseni a fost repartizată învățătoarea Liliana Nicoară. „Eu trebuie să respect și dorința părinților. Știu că și doamna învățătoare are patru copii, nu este ușor, dar trebuie să respecte și ea niște decizii, să accepte dialogul, să găsim împreună cea mai bună soluție”, a spus directorul Marius Golea.