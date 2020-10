Apel al primarului Ion Lungu

“PURTAȚI masca de protecție atât în spațiile închise, cât și în cele deschise!”, spune primarul Ion Lungu, care a solicitat CJSU și o decizie în acest sens

Municipiul Suceava este foarte aproape de a atinge pragul de 3 îmbolnăviri la mia de locuitori, de la care autoritățile pot impune imediat măsura de carantinare.

Tocmai de aceea, într-o încercare disperată de evitare a unei situații nedorite, care ne afectează pe toți, primarul Sucevei, Ion Lungu, a făcut joi seara un apel către suceveni, rugându-i să respecte măsurile de protecție sanitară în toate situațiile posibile, recomandând purtarea măștilor de protecție atât în spațiile închise cât și în cele deschise.

“Dragi suceveni,

Suntem la un pas de a ajunge numărul 3 la mia de locuitori infectați, având astăzi o incidență de 2,56 la mia de locuitori, cu 320 de cazuri înregistrate în ultimele 14 zile - suntem la o distanță de 55 de persoane active pentru a intra în SCENARIUL ROȘU.

Având în vedere faptul că suntem într-o creștere alarmantă a numărului de cazuri de infectări în orașul nostru, am SOLICITAT Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să aprobe PURTAREA MĂȘTII OBLIGATORIU atât în spațiile închise, cât și în spațiile deschise.

Am pătimit destul în primăvară, când am intrat în carantină, și trebuie să facem tot ce este necesar pentru a nu ajunge în aceeași situație.

Fac un apel din suflet la suceveni să respecte aceste reguli. Purtarea obligatorie a măștii în spațiile închise și deschise a avut ca rezultat scăderea numărului de persoane infectate.

Împreună vom reuși să împiedicăm răspândirea acestui virus!

PURTAȚI masca de protecție atât în spațiile închise, cât și în cele deschise!



Este o măsură pe care am cântărit-o foarte mult pentru a lua decizia corectă, știu că este incomodă, dar sănătatea populației municipiului este prioritatea zero pentru mine. Vă mulțumesc pentru înțelegere!”, a transmis Ion Lungu.

Incidența îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, SARS-COV 2, a crescut galopant începând de săptămâna trecută, indicând o transmitere comunitară puternică, atât ca urmare a participării la evenimente cu număr mare de oameni, a deschiderii anului școlar, cât și a faptului că mulți au lăsat “garda jos” și au neglijat măsurile de protecție necesare.