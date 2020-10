Anul omagial al pastorației părinților și copiilor

MediciiValeriu și Cătălina-Eugenia Gavrilovici din municipiul Suceava au fost distinși deÎnaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, chiar în ziua de prăznuire a Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași, pe 14 octombrie, pentru implicarea în activitățile bisericii, în acțiunile organizate pentru tineri, în acțiunile pro-viață, dar și pentru că îmbină armonios cariera, fiind buni profesioniști, și viața de familie, aceștia având 6 copii.

„Un exemplu de familie: realizați profesional, copii mulți, frumoși și inteligenți, cu credință în Dumnezeu și dorință de a-l mărturisi”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, care a adăugat: „Le mulțumesc și cred că și în numele dumneavoastră, pentru exemplul minunat pe care ni-l dau”. Membrii familiei Gavrilovici au primit fiecare câte o biblie personalizată. Distincția a constat și într-un premiu în bani, premiu care, după cum ne-a spus dr. Valeriu Gavrilovici, va fi donat unei familii nevoiașe.

„Această distincție este un dar de la Dumnezeu, prin Sfânta Parascheva”

Familia Gavrilovici a fost surprinsă de faptul că a fost aleasă drept familie model, considerând că alegerea ține și de faptul că „în tagma noastră sunt mai puține familii numeroase”. „În primul rând, consider că această distincție este un dar de la Dumnezeu, prin Sfânta Parascheva. De 29 de ani venim în fiecare an aici. Doar în anul 2004 nu am fost prezenți, pentru că nu eram în țară. În rest, am venit mereu, împreună cu copiii, cu întreaga familie, la Sfânta Parascheva de la Iași. De aceea, considerăm că este un dar și ne bucurăm că am putut să ajungem și în acest an aici. Suntem sufletește alături de cei care din cauza condițiile impuse de autorități nu au reușit să ajungă”, ne-a spus dr. Gavrilovici.

Medicii Valeriu și Cătălina-Eugenia Gavrilovici ne-au destăinuit că distincția primită din partea Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, îi onorează și îi responsabilizează să fie un model de familie creștină. „Puterea exemplului, puterea de model dat altora este grea și onorantă, de aceea suntem datori să facem și mai mult pentru a fi un reper de familie creștină. Distincția a fost o bucurie pentru noi, ca părinți, dar și pentru copiii noștri, și un îndemn să continuăm să mergem pe drumul pe care l-am ales”, a completat dr. Gavrilovici.

„Sunt oameni harnici, puternici în profesiunea lor, au reușit în viață”

Mitropolitul Moldovei și Bucovineia explicat că și-a dorit să prezinte „modele de familie creștină”, în Anul omagial al pastorației părinților și copiilor.Astfel, înaltul ierarh a oferit un răspuns afirmativ la întrebarea: „Oare se mai poate în vremea noastră să ai familie cu mulți copii, frumos realizată profesional și foarte apropiată de Biserică?”. „Da. Este posibil, iubiți credincioși, acest lucru. Și ei constituie, cred, fundamentul supraviețuirii acestui neam”, a spus ierarhul, completând: „Pentru că sunt oameni harnici, puternici în profesiunea lor, au reușit în viață, ei ne sunt element de încurajare și partea cea plină a paharului, spre care se cuvine să privim cât mai mult, pentru că prea puțin vedem lucrurile frumoase din viața semenilor și din viața societății și ne axăm doar asupra părții goale a paharului. (...) Căci este o vorbă românească: Devii realitatea asupra căreia insiști. Insiști asupra lucrurilor frumoase? Devii și tu frumos și capabil să vezi binele din viața ta și, mai ales, din viața semenilor tăi”.

„Le mulțumim pentru felul în care îmbină viața profesională, viața de familie și viața de credință în parohia din care fac parte”

Nu este pentru prima dată când Mitropolitul Teofan aduce în fața publicului familii numeroase, care sunt repere de viață creștină. De-a lungul anilor, la hramul Catedralei Mitropolitane din Iași, le-a acordat acestora distincții și i-a aplaudat împreună cu credincioșii aflați la eveniment. În cadrul ceremoniei din acest an, cu prilejul sărbătorii Sf. Parascheva de la Iași, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a mai oferit două distincții, pe lângă cea oferită familiei dr. Gavrilovici. Una dintre distincții a ajuns la Ionuț Crăciun, manager la o firmă franceză, care împreună cu soția sa Elena are patru copii.„Familie care îmbină responsabilitatea unui post important cu creșterea copiilor. După mărturia lor, Biserica le este a doua familie”, a spus ÎPS Teofan, adăugând: „Le mulțumim pentru felul în care îmbină viața profesională, viața de familie și viața de credință în parohia din care fac parte”.De asemenea, o distincție au primit și preotul Paul Andrei și prezbitera Claudia Elena Smeu, care au șapte copii și s-au mutat de curând la Iași, unde prezbitera își continuă studiile cu un doctorat la Facultatea de Teologie. „Le mulțumim frumos pentru felul în care așază împreună viața de familie, cercetarea academică și munca de pastorație în parohie”, a spus înaltul ierarh.