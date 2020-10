Concept nou. Rezultate spectaculoase

Omnia Centrum, una dintre cele mai moderne săli de fitness din Suceava, un centru care dispune de o suprafață generoasă, situat la intrarea în municipiul Suceava dinspre Şcheia, mai jos de Lidl, le propune sucevenilor programe speciale de pregătire susținute de specialiști din domeniu, antrenamente personalizate, unice, pe care nu puteți să le faceți în nici o altă sală de sport din județ.

Omnia Centrum este momentan singura sală de fitness din județ care are programul „kettlebell workout”, antrenament balistic, bazat pe exerciții de tip funcțional ce folosește drept accesoriu o minge cu un mâner – kettlebell-ul – ce îți testează toate abilitățile: rezistența, forța, coordonarea, agilitatea. „Nu numai că îți întărești musculatura brațelor, antebrațelor și a pectoralilor, dar și rezistența inimii și a plămânilor, consolidând și coloana. Supravegherea de către un antrenor este esențială”, au explicat reprezentanții Omnia Centrum.

„Procedos”. „Postural workout”

„Procedos”este un nou concept ce reprezintă viitorul în fitness, spun specialiștii de la Omnia Centrum. „În momentul de față suntem singura sală din județul Suceava și printre puținele din România unde există acest concept. Platforma 9 de la Procedos reprezintă un sistem de exerciții cu mulți ani de cercetare în spatele ei, apărut în Suedia, în anul 2015. Platforma Procedos 9 este fundamentul sferei în care funcționăm. Măsurătorile, unghiurile și designul se bazează pe cercetarea științei mișcării umane. De aceea trebuie să înțelegem principiile de bază ale modului în care forțele acționează asupra corpului nostru. Musculatura este însă o piesă foarte mică a puzzle-ului complex al mișcării umane. Avem sarcini conștiente, dar mișcarea însăși este subconștientă. Trebuie să facem ca mușchii să funcționeze pe baza reacțiilor mediului. Ceea ce vizează conceptul Procedos nu este numai reacția musculară în 3D, ci și mișcarea țesutului conjunctiv în 3D”, sunt explicațiile antrenorilor de la Omnia Centrum.

Un alt program promovat la această sală de fitness este „Postural workout”, un antrenament ce se axează pe deficiențele posturale prin exerciții corective, de tip funcțional. Benefic pentru dezvoltarea mobilității și a calităților motrice, precum și pentru combaterea unor afecțiuni (amnezie gluteală, scolioză, cifoză, lordoză, dureri cervicale, dureri articulare, platfus etc.).

Program de aerobic dedicat gravidelor, unic în județ

Omnia Centrum este singura sală din județ care oferă „Fit mom in action - un program de aerobic dedicat graviduțelor”. Sucevenii mai găsesc doar la Omnia Centrum programul „Babywearing dance”, un nou concept de gimnastică, dans și voie bună pentru mămici și bebeluși care sunt purtați în sistem ergonomic. Conceptul este recomandat atât tăticilor, cât și mămicilor care sunt în recuperare fizică după o naștere, pentru a putea să-și reintre în formă prin mișcare, dans și voie bună.

„Body Tone” este un antrenament general care va tonifia atât partea superioară, cât și cea inferioară a corpului, program care îmbunătățește forța, rezistența și coordonarea, dar este și un adevărat inamic în combaterea celulitei. „Prin combinarea exercițiilor de la sol cu cele cu gantere sau cu propria greutate dezvoltă armonios și echilibrat musculatura, adăugând tonus și suplețe mușchilor. Predomină dinamica exerciţiilor variate, mişcărilor simple şi eficiente. Acoperă toate categoriile de rezistenţă fizică”, ne asigură antrenorii de la Omnia Centrum.

Pilates. Circuit

Nu lipsesc nici antrenamentele de tip „Cross fit”, un antrenament contra timp care necesită mișcări funcționale executate la intensitate ridicată. „Indiferent că vrei tonifiere, forță, rezistență, masă musculară, acest sport ți le va aduce în mod cert. Sportivii de elită, trupele speciale sau armata folosesc acest gen de antrenament pentru pregătire”, susțin specialiștii.

„Bosu” este un tip de antrenament cardio „ce are la bază mişcările clasice de aerobic, dar care se execută pe o jumătate de sferă cu diametrul de 65 de cm”, după cum au explicat specialiștii. „Aceasta are două suprafețe: una plană şi una concavă. Clase benefice pentru îmbunătăţirea tonusului muscular, ajută la recuperarea fizică după anumite accidente, întăresc muşchii implicaţi în respiraţie, întăresc muşchiul cardiac, cresc numărul de celule roşii în sânge și au rolul de a ajuta în dezvoltarea echilibrului corporal”, explică antrenorii.

Reprezentanţii Omnia Centrum le recomandă sucevenilor să fie activi și să opteze pentru un stil de viață sănătos. În acest sens, pot alege „pilates”, o metodă de antrenament în care fiecare mișcare este asociată cu respirația și controlul, lucrându-se toți mușchii corpului în profunzime, sporind echilibrul și coordonarea și totodată dezvoltând zona mediană. Programul ajută în procesul de slăbire, subțiind talia și îmbunătățind mobilitatea articulațiilor.

Sucevenii care aleg programul „circuit” trebuie să știe că acest antrenament presupune exerciții care folosesc fie doar greutatea propriului corp, fie instrumente specifice: bara cu greutăți, gantere, step, saltea, bosu sau minge. Se lucrează toate grupele de mușchi într-o singură sesiune, intensitatea mișcărilor variază și astfel, într-o singură oră, participanții la circuit training vor avea parte atât de exerciții pentru forță, cât și antrenament cardio. Crește rapid rata metabolică și menține arderile ridicate până la 36 de ore după antrenament.

Gimnastică pentru copii

Reprezentanții Omnia Centrum s-au gândit și la copii, astfel că au introdus clase de „gimnastică pentru copii”, unde aceștia vor putea lupta împotriva riscului unei obezități precoce. Copiii învață să aibă încredere în forțele proprii și să-și dezvolte simțul disciplinei și concentrarea.

Iubitorii de mișcare pot alege „step”, un antrenament la care se lucrează cu o platformă pe care se execută diferite exerciții, îmbinându-se componenta cardio cu cea de tonifiere pentru fiecare parte a corpului. De asemenea, dacă alegeți antrenamentul „Butt&ABS”, trebuie să știți că acesta are ca scop antrenamentul abdomenului, coapselor și fesierilor. Este o activitate intensă ce ajută la creșterea tonusului muscular în zonele vizate, crește rezistența musculară și capacitatea de efort. Se adresează tuturor persoanelor, fără a avea neapărat o pregătire fizică anterioară.

Antrenamentul „core training” pune accentul pe musculatura trunchiului

La Omnia Centrum puteți opta pentru programul „Pump Your Body”, care modelează și tonifică musculatura, topește caloriile, îmbunătățește starea sistemului osos etc. Se lucrează cu ajutorul ganterelor, halterelor şi al unui stepper; „Khai Bo”, un antrenament aerobic intensiv ce lucrează în ritm alert toate grupele musculare prin executarea unor lovituri inspirate din artele marțiale, practicat pe muzică alertă, în timpul căruia se pot arde 500-700 calorii. Are ca scop principal sporirea capacității cardiovasculare, rezistenței, flexibilității și forței; „Funcțional Shape” este potrivit pentru îmbunătățirea flexibilității și stabilității articulare. Este recomandat în special persoanelor cu mobilitate redusă sau celor care doresc accelerarea metabolismului.

Zumba. Tabata. Fitball

Dacă doriți o activitate plină de energie pozitivă, care combină exercițiile aerobice cu antrenamentul de rezistență în pași de dans, puteți alege „Zumba”, care implică executarea unor mișcări complexe specifice dansurilor samba, salsa, merengue și mambo.

Puteți opta și pentru „Tabata”, un antrenament pe intervale de mare intensitate care vă ajută să scăpați rapid în greutate (HIIT), care include două intervale: 20 de secunde exerciții și 10 secunde pauză. Acest ciclu se repetă de 8 ori, așa că în total antrenamentul durează 4 minute. „Potrivit oamenilor de știință de la Universitatea Wisconsin, ardeți aproximativ 14 calorii pe minut și vă îmbunătățiți sănătatea aerobă și anaerobă mai mult decât atunci când faceți un antrenament cardio moderat timp de o oră. Poate fi practicată de oricine, indiferent de vârstă sau condiţie fizică. Vă recomandăm și suspension training - antrenament potrivit pentru oricine, deoarece poate controla nivelul de rezistență și de dificultate. Cu ajutorul celor două suspensii se pot lucra toate grupele musculare. Puteți să încercați și programul Fitball – care folosește ca accesoriu mingea, un antrenament care constituie o provocare pentru toate vârstele, deoarece forma ei îngreunează menţinerea echilibrului, ajutând la dezvoltarea capacităţii de efort şi a coordonării. Îmbunătăţeşte forţa, rezistenţa, coordonarea, flexibilitatea şi echilibrul. Este ideal pentru persoanele cu varice şi dureri articulare. Previne osteoporoza. Oferim, de asemenea, și programul Intensive ABS - antrenament intensiv de tonifiere ce se concentrează pe abdomen”, au mai adăugat antrenorii de la Omnia Centrum.

Schimbarea stilului de viață într-unul sănătos

Cei care doresc să-şi îmbunătăţească sau să-şi menţină condiţia fizică au parte la Omnia Centrum de programe speciale de pregătire susținute de specialiști din domeniu, servicii de consiliere, tehnici moderne de îngrijire a corpului și înfrumusețare. Practic, sub atenta supraveghere și îndrumare a antrenorilor, clienţii vor beneficia de antrenamente progresive ce au ca obiectiv creșterea rezistenţei și a forței. Mai mult, specialiștii cu care colaborează cei de la Omnia vor asigura un plan alimentar care ţine cont de fiecare persoană în parte, precum şi consiliere pentru corectarea alimentaţiei.

Administratorii Omnia Centrum ne-au spus că obiectivul lor principal este „de a ne ajuta clienții în schimbarea stilului de viață într-unul sănătos, din punct de vedere fizic, psihic și al alimentaţiei, prin metode cât mai non-invazive, ce au rolul de a stimula organismul şi nu de a-i schimba cursul natural”. Aceştia au mai adăugat că din acest motiv, în ultimii ani au investit în echipă prin diverse specializări, pentru a putea oferi servicii cât mai de calitate, „pentru a oferi clienților noştri sănătate”.

Important de menționat este că, ținând cont de situația sanitară actuală, reprezentanții centrului au luat o serie de măsuri pentru protecția clienților și a personalului, astfel că toate activitățile programate se vor desfășura în deplină siguranță. Accesul în centru se face doar pe bază de programare. Pentru toți membrii Omnia Centrum a fost gândit un sistem de plată online, cu abonamente care le vor permite accesul pe baza scanării unui card virtual. Cei care doresc să fie la curent cu noutățile centrului, pot urmări pagina www.facebook.com/omniacentrum/, iar pentru alte date suplimentare pot suna la 0748 630 574. Personalul amabil de la Omnia Centrum vă stă la dispoziție pentru orice informație.

Nou! Cursuri de balet clasic de performanță pentru copii, cu coregrafi profesioniști

Ca o noutate absolută, începând cu sfârșitul acestei luni, Omnia Centrum deschide cursuri de balet clasic de performanță pentru copii, cursuri care vor fi susținute de un cuplu de dansatori profesioniști. Este vorba de Mihai și Nataliia (Tash) Constantinescu. Mihai este absolvent al Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică ,,Octavian Stroia” din Cluj și fost balerin al Operei Naționale Române. Are 15 ani de carieră ca balerin/dansator profesionist și a activat în diferite teatre de prestigiu din România, Spania, Italia. Nataliia (Tash) este absolventă a Universității de Coregrafie și Arte din Kiev. Ea a participat la prestigiosul concurs internațional ,,So You Think You Can Dance” și are o carieră de aproximativ 10 ani ca dansatoare profesionistă în industria spectacolelor internaționale. Tash a mai activat și ca fitness instructor personal, trainer, coregraf al diferitelor săli de fitness din Ucraina. „Mihai și Nataliia, proaspăt întorși din Statele Unite, unde au activat ca dansatori profesioniști ai unei companii de top, s-au stabilit în Suceava și s-au hotărât să împărtășească cu publicul sucevean experiența lor. Astfel a luat naștere colaborarea cu Omnia Centrum”, după cum ne-au spus administratorii centrului.

Cursurile oferite de cei doi coregrafi profesioniști constau în balet clasic de performanță (copii), „gymnastic workout” (copii), dans contemporan, comercial, stretching (copii/adulți), inițiere în dans (adulți/perechi).

Cei doi antrenori și-au propus să facă performanță la Suceava. Ei își doresc să participe cu copiii suceveni de la cursul de balet clasic la diferite concursuri, de unde să se întoarcă cu cupe și medalii cât mai strălucitoare. Dacă ei au fost mereu în top și sunt apreciați pentru munca lor, doresc să formeze copii pe care să-i ducă pe cele mai înalte culmi ale performanței, în colaborare cu Omnia Centrum, care le oferă cele mai bune codiții de pregătire.