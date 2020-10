Au ales uniforma militară

Surorile Raluca-Mihaela și Geanina-Elena Ciubotaru, surori gemene, au avut același vis, acela de a studia împreună la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Însă 12 sutimi diferență la media finală de admitere puteau să le despartă pentru patru ani.

Viața în colegiul militar presupune, pe lângă dorința acerbă de performanță, și mult timp petrecut departe de familie, însă parcă totul pare mai ușor atunci când lucrurile se împart la doi. „Gemenele Raluca și Geanina vorbesc și simt la fel. Sunt destul de greu de deosebit, deoarece au până și aceeași sclipire în ochi atunci când vorbesc despre visul lor – uniforma militară. Bunicul le povestea mereu despre stagiul militar și, în clasa a V-a, au luat hotărârea de a opta pentru colegiul militar”, ne-a spus Georgiana Lupu, purtătoarea de cuvânt a Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.

Gemenii admiși în colegiile naționale militare se pot muta în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea acestora

După afișarea rezultatelor la admiterea în instituțiile de învățământ militar liceal, gemenele au aflat, cu stupoare, că doar 12 sutimi puteau să le decidă soarta. Aproximativ două săptămâni au încercat să se acomodeze cu gândul că în următorii patru ani nu vor mai fi împreună, Geanina fiind admisă la colegiul militar câmpulungean, iar Raluca la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța. Potrivit legilor aflate în vigoare, gemenii admiși în colegiile naționale militare se pot muta în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea acestora.

Geanina Ciubotaru a spus: „Nu am reușit să mă bucur că am fost admisă la Colegiul Național Militar <Ștefan cel Mare> din Câmpulung Moldovenesc, deoarece mă simțeam copleșită de tristețea surorii mele. Faptul că ne-am avut mereu una pe cealaltă a contat enorm pentru noi, iar acum ne-am confruntat cu o situație neașteptată”. La rândul ei, Raluca susține că mama a fost mereu alături de ea și a încercat să o încurajeze permanent. „Când am aflat că am fost transferată la același liceu cu sora mea, efectiv am simțit o explozie de sentimente. Ne-am dorit cu ardoare să urmăm cursurile colegiului militar și părea ireal. Ne bucurăm că am reușit, uniforma militară este un vis împlinit și în continuare vom împărți frățește momentele dificile, dar și reușitele”, a completat Raluca.

Surorile s-au acomodat încă din prima săptămână cu mediul cazon și regulile suplimentare menite a preveni și limita răspândirea virusului SARS-CoV-2, ne-a asigurat Georgiana Lupu.

Materia lor favorită este biologia și doresc să se pregătească, pe parcursul celor patru ani de liceu, pentru a urma o carieră în medicină militară.