Dat în urmărire

Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că a declanșat procedura de dare în urmărire a unui tânăr în vârstă de 31 de ani, din Siret, care a fost condamnat definitiv la un an și patru luni de închisoare, pentru infracțiuni la regimul rutier, însă nu mai este de găsit. Tânărul a fost condamnat pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, infracțiuni constatate de polițiști după ce acesta a fost implicat într-un accident.

Pe 3 decembrie 2018, în jur de ora 15.50, Poliția orașului Siret a fost anunțată prin 112 despre faptul că în localitate a avut loc un accident, iar unul dintre șoferi este beat. Din cercetări a rezultat că o femeie din Siret, în timp ce conducea un VW, din direcția centrul Siretului către comuna Mușenița, a intrat în coliziune cu un Ford Focus condus de Raul Alexandru Serdenciuc, atunci de 29 de ani, care circula pe direcția Mușenița-Siret.

Femeia a tras de volan pentru a evita impactul, ajungând cu mașina într-un gard.

Accidentul în sine nu a fost grav, rezultând doar pagube materiale, însă polițiștii au constatat că tânărul de 29 de ani era băut și nu are permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

Trimis în judecată pentru cele două infracțiuni amintite mai sus, Raul Alexandru Serdenciuc nu s-a prezentat la procesul care a avut loc la Judecătoria Rădăuți.

Judecătorii i-au aplicat câte 1 an de închisoare pentru fiecare din cele două infracțiuni. În urma contopirii pedepselor, a rezultat pedeapsa cea mai grea, 1 an de detenție, plus o treime din a doua, în total 1 an și 4 luni de închisoare în regim de detenție.

Tânărul de negăsit la proces nu a făcut nici apel, astfel că sentința a rămas definitivă. Cum tânărul este fugar, acesta a fost dat în urmărire.

Poliția Română i-a publicat fotografia și așteaptă informații despre locul în care ar putea fi acesta.