Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a propus ca pe viitor programele multianuale de investiții să fie obligatorii pentru toate partidele politice care conduc România, fie la nivel guvernamental, fie la nivel local. Ioan Balan consideră că doar așa România poate să aibă în câțiva ani o infrastructură de transporturi, de sănătate sau de educație la standardele țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană.

„Nu putem să dăm uitării atât de ușor faptul că timp de aproape 10 ani PSD a blocat aproape toate investițiile majore din România. În anul 2019, an de creștere economică, în loc să avem investiții record, am avut cele mai mici investiții de la aderarea României la Uniunea Europeană. Dacă astăzi suntem puternic furioși pentru că în Moldova nu avem autostrăzi, căi ferate rapide, spitale regionale sau școli noi, trebuie să ne amintim cum guvernele PSD au tăiat constant banii alocați investițiilor, risipindu-i pe tot felul de improvizații sau lucruri nefolositoare”, a spus Balan.

El a arătat că un caz de manual este chiar la Suceava, unde finalizarea centurii ocolitoare a municipiului a început în anul 2008, s-a construit 85% până în 2012, însă a mai durat încă aproape șapte ani finalizarea a 15%, pentru că guvernele PSD au pus tot timpul piedici acestui proiect. „Fără eforturile PNL, cred că și astăzi centura Sucevei era tot în construcție. Acest gen de abordare a investițiilor publice o să dispară definitiv la Suceava cu un Guvern PNL, cu un consiliu județean condus de Gheorghe Flutur și cu primari liberali puternic acreditați de oameni ca să le schimbe viața în bine. Legislația noastră națională prevede foarte clar că proiectele majore de investiții trebuie elaborate pe etape de execuție și pe un calendar ferm de finanțare”, a declarat deputatul PNL de Suceava.

El a subliniat că dacă acest mod de realizare ar fi fost respectat de PSD, astăzi Moldova ar fi avut și infrastructură de transporturi și de educație sau de sănătate, dar și utilități de calitate pentru locuințele oamenilor. „Cum acest lucru nu s-a întâmplat, PNL are sarcina deosebit de dificilă de a recupera în scurt timp toți anii pierduți cu PSD la conducerea țării. Personal, am toată convingerea că în următorii 4 ani modelul antidezvoltare promovat atâta timp de PSD va dispărea. Trebuie să urmărim cu precizie termenele, să stăm tot timpul pe capul constructorilor și să urmărim calitatea lucrărilor și să avem în vedere să utilizăm cele 80 de miliarde de euro din fondurile europene nerambursabile până la ultimul cent”, a declarat Ioan Balan, care a mai adăugat că „la nivelul județului Suceava nu am nici cea mai mică îndoială că vom ajunge să finalizăm toate proiectele pe care ni le-am asumat în fața oamenilor, pentru care sucevenii ne-au acordat o încredere uriașă. Pot să garantez că orientarea județului Suceava, dar și a țării, către dezvoltare și investiții ne va aduce îmbunătățiri vizibile ale calității vieții, pe care le așteptăm de 30 de ani”.