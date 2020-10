Politic

Deputatul USR de diaspora Daniel Popescu s-a înscris în cursa internă din USR PLUS Suceava pentru desemnarea candidaților la alegerile parlamentare. Suceveanul Daniel Popescu este în prezent vicepreședintele Comisiei pentru românii din afara țării și membru în Comisia pentru agricultură și silvicultură, iar până în septembrie 2019 a fost și membru al Comisiei pentru apărare și siguranță națională. De asemenea, el este și vicelider al grupului parlamentar USR din Camera Deputaților și singurul dintre candidații înscriși în cursa internă la nivel județean care are experiențăîn Parlamentul României. „Mi-am depus candidatura în competiția internă din USR PLUS Suceava pentru că doresc să îi reprezint pe suceveni în parlamentul României la alegerile din 6 decembrie 2020. Este nevoie de suflu nou în rândul parlamentarilor care îi reprezintă pe suceveni, mai ales că județul nostru este profund afectat de migrație și depopulare. Mă simt legat <ombilical> de județul Suceava - aici am crescut, aici mi-am petrecut anii copilăriei și adolescenței, aici am învățat să privesc lumea și să caut să o înțeleg. Tot de Suceava se leagă amintirile și dorurile mele, de casă, de limbă, de oamenii care m-au crescut, de prieteni, vecini și comunitate”, a spus Daniel Popescu. De profesie jurist, dar și cu studii postuniversitare în studii europene, și securitate și bună guvernare, Daniel Popescu a fost printre cei mai activi parlamentari suceveni, deși îi reprezintă pe românii din diaspora. „Diaspora suceveană a fost și este singurul vector real al schimbării și dezvoltării județului Suceava. Am revenit în țară de câțiva ani ca să contribui îndeaproape la schimbare, după mai bine de 11 ani de carieră dedicați unei agenții guvernamentale britanice, Centrul Național de Echivalare și Informare Academică, însă mereu legat de România și de nevoile de aici. Am 39 de ani, sunt căsătorit și de câteva săptămâni sunt tatăl unui băiețel minunat pe care îmi doresc să îl cresc în spirit bucovinean”, a spus Daniel Popescu, el adăugând că “mă doare să văd că multe dintre motivele pentru care am fost nevoit să plec din țară în 2006 sunt încă prezente și în 2020: corupție, incompetență și grobianism politic. Regăsesc în județul natal și astăzi multe dintre motivele pentru care românii încă pierd încrederea și pleacă în străinătate”.

Daniel Popescu a precizat că în mandatul său a inițiat cu succes mai multe proiecte de lege care au avut la bază experiența din județul Suceava și diaspora. El a arătat că unul dintre proiecte a modificat legea zonelor metropolitane pentru a permite și municipiilor de rangul II din județ, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți și Vatra Dornei, să îşi înfiinţeze zone metropolitane. „Vreau ca, alături de colegii mei din USR PLUS Suceava, să aduc soluții la marile probleme ale județului natal, cum sunt depopularea și migrația sucevenilor către alte orașe sau în străinătate, lipsa unor investiții majore în infrastructura medicală și educațională, lipsa autostrăzilor și centurilor ocolitoare, sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea agriculturii, în special susținere pentru micii fermieri, dar și stoparea tăierilor ilegale de păduri, eliminarea pensiilor speciale și reducerea numărului de parlamentari la 300”, a declarat Popescu. El a mai spus că dacă se ține cont de rezultatele alegerilor locale, alegerile parlamentare din 6 decembrie reprezintă o mare provocare pentru USR PLUS Suceava.