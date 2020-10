Flagrant

Doi indivizi veniți din sudul țării au ajuns în arestul poliției județene Suceava, sâmbătă seară, puși sub acuzare pentru înșelăciune. Cei doi se deplasau prin zona Păltinoasa cu un Audi A 8, cu numere de Bulgaria, și opreau în diferite zone, sub pretextul că au rămas fără carburant. Urma apoi oprirea altor șoferi, cărora le spuneau că sunt turci și au nevoie de bani și dau la schimb ghiuluri din aur la preț foarte bun. O metodă de înșelăciune mai veche, dar care are încă succes, se pare. Respectivele bijuterii erau doar falsuri bine realizate.

Sâmbătă, în jurul orei 17.20, un bărbat vigilent a sunat la 112 și a sesizat că se află în trecere cu mașina prin satului Capu Codrului, comuna Păltinoasa, unde doi bărbați cu un Audi de culoare gri opresc șoferi sub pretextul că au rămas fără combustibil, pentru a-i înșela.

Un echipaj de la Secția 10 Poliție Rurală Gura Humorului s-a deplasat imediat în zonă. Polițiștii au găsit mașina suspectă staționată în localitatea Capu Codrului, la câțiva zeci de metri de trecerea la nivel cu cale ferată. Cei doi străini purtau discuții cu un tânăr, localnic, în vederea efectuării unei tranzacții. Concret, a rezultat din cercetările ulterioare, cei doi spuneau că au rămas fără motorină și sunt cetățeni de naționalitate turcă, solicitând o sumă de bani.

”Cei doi i-au oferit bărbatului de 30 de ani două ghiuluri ce păreau a fi din aur contra sumei de 200 euro, acesta fiind de acord să ofere suma de 900 lei în schimbul inelelor în cauză.

În momentul intervenției polițiștilor, unul dintre autori a smuls ghiulurile din mâna persoanei vătămate, aruncându-le în vegetația de lângă partea carosabilă și a încercat să îi înapoieze acestuia energic suma de 900 de lei”, a explicat comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Polițiștii i-au reținut imediat pe cei doi suspecți. Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din municipiul București, și un tânăr de 28 ani, din comuna Movilița, județul Ialomița, cunoscuți pentru activități infracționale de acest gen.

Cei doi au fost conduși la sediul Poliției orașului Gura Humorului, unde au fost audiați și puși sub acuzare pentru înșelăciune. În urma probatoriului administrat, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul poliției județene, cercetările urmând a fi continuate de un procuror din cadrul Pachetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.