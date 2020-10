Ceasul rău

Doi bărbați din satul Corocăiești, comuna Verești, au murit, sâmbătă, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un tren la o trecere la nivel aflată în câmp, în satul Bursuceni, pe linia secundară CFR de la Suceava la Botoșani. Este un loc în care probabilitatea unui astfel de accident este foarte redusă: pe această linie circulă puține trenuri, viteza acestora era relativă redusă, în jur de 60 de km/h, iar vizibilitate pentru șoferi există, chiar dacă nu este una strălucită. Probabil că tocmai pentru că pericolul era considerat redus s-a ajuns și la tragedia de sâmbătă.

Sâmbătă, în jurul orei 13.30, trenul Suceava-Botoșani, tractat de o masivă locomotivă diesel, a intrat în plin în mașina în care erau doi oameni. Impactul a fost în plin, chiar în zona scaunelor din față, unde se aflau șoferul și pasagerul.

Cea mai elocventă declarație este cea a mecanicului de locomotivă Virgil Asimionesei, care a văzut cum s-a consumat tragedia sub ochii săi: ”Mergeam spre Botoșani, era un bus dinspre Suceava spre Corocăiești și o mașină mai mică de la Corocăiești spre Suceava. Ambii au oprit în apropiere de trecerea la nivel, cel din bus i-a dat un pachet șoferului autoturismului, care era staționat la 5 metri de trecerea la nivel cu calea ferată. A luat pachetul și a intrat cu mașina direct în fața trenului. Am dat semnale, dar nimic... nu am mai pățit așa ceva, în 20 de ani de meserie nu am prins nici o cioară”, a relatat mecanicul de locomotivă, care era și el șocat de tragedia prin care trecuse. Trenul avea o viteză de 58 de km/h în acea zonă.

Având în vedere această relatare se poate trage concluzia că șoferul autoturismului a fost oarecum mascat de microbuz. El s-a pus în mișcare spre linie, din păcate fără a se asigura. Principala problemă rămâne însă neatenția, ignorarea indicatorului care impune oprirea și asigurarea temeinică înainte de trecere.

La volanul autoturismului VW era Mihai Gavriliuc, în vârstă de 39 de ani. El se deplasa cu mașina pe drum comunal Stamate, pe direcția dinspre Bursuceni spre Dumbrăveni. Pasagerul care a murit și el era consăteanul Constantin Iacob, în vârstă de 55 de ani.

Pompierii militari ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi bărbați din mașină.

”Pompierii de la Detașamentul Suceava au fost solicitați să intervină la un accident feroviar produs între Bursuceni și Dumbrăveni. Am găsit două victime încarcerate, cu leziuni incompatibile cu viață. S-a acționat cu o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD”, a declarat maiorul Marius Stoica.

La fața locului au demarat cercetări inițial polițiștii de la Serviciul Județean Transporturi, după care ancheta a fost preluată de Serviciul Rutier Suceava.

În cazurile de acest gen nu există dubii privind cine este de vină pentru accident.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând alcoolemie 0.