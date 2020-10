Demers

Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a depus, la Camera Deputaților, o întrebare adresată ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, cu privire la deficitul de medici de familie din județul Suceava. Maricela Cobuz a arătat că în județul Suceava își desfășoară activitatea 271 de medici de familie, din care 105 medici au atins deja vârsta de pensionare.

„Fiecare medic de familie are în evidență aproximativ 1.500-2.000 de pacienți. În contextul actual al pandemiei un număr mare de medici aproape de vârsta de pensionare au optat să se pensioneze din cauza riscului infecției cu SarsCovid19”, a spus deputatul social-democrat. Maricela Cobuz a adăugat că în Suceava doar 30 de medici de familie au între 30 și 40 de ani. „În condițiile susținerii examenului de rezidențiat la termen, adică în luna noiembrie a acestui an, am solicitat scoaterea la concurs a unui număr mai mare de rezidenți pentru medicina de familie”, a mai spus Cobuz. Deputatul PSD de Suceava a precizat că având în vedere că în contextul pandemiei la nivel național s-a constatat un deficit de medici și în specialitățile Anestezie Terapie Intensivă (ATI) și Boli Infecțioase, l-a întrebat pe ministrul Nelu Tătaru și dacă are în vedere revizuirea cu celeritate a necesarului de locuri pentru aceste specialități la examenul de rezidențiat.