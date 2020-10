Recunoștință

Cunoscutul antreprenor sucevean Ștefan Mandachi, inițiatorul mișcării “România vrea autostrăzi”, care a realizat și primul metru de autostradă din Moldova, a devenit miercuri cel mai tânăr “Cetățean de onoare al Sucevei”.

În vârstă de 34 de ani, Ștefan Valentin Mandachi a fost recompensat cu această titulatură pentru implicarea sa deosebită în lupta cu pandemia de coronavirus, fiind inițiator și donator în cadrul unor campanii de strângere de fonduri pentru dotarea spitalelor, descoperite în fața unui inamic nou, invizibil, care a făcut o mulțime de victime, cât și ca urmare a faptului că a pus la dispoziția cadrelor medicale, gratuit, hotelul său de patru stele, asigurându-le gratuit și hrana zilnică salvatorilor angrenați în lupta cu coronavirusul.

Anunțul referitor la introducerea pe ordinea suplimentară a ședinței de Consiliu Local a unui proiect în acest sens a fost făcut miercuri dimineață, de către primarul Ion Lungu: “Astăzi avem ultima ședință de Consiliu Local din acest mandat, din respect pentru un cetățean care s-a implicat foarte mult la nivelul municipiului Suceava – Ștefan Mandachi, am propus să-l desemnăm <Cetățean de onoare al Sucevei>, având în vedere implicarea sa în perioada pandemiei de coronavirus, de la cazare, mâncare, până la strângerea de fonduri pentru spitale. Am în vedere să ofer acest titlu și altor persoane care s-au implicat în lupta cu coronavirusul, am solicitat spitalului să ne transmită o listă”.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de Consiliu Local de miercuri după-amiază, în unanimitate, Ștefan Mandachi devenind astfel cel mai tânăr “Cetățean de onoare al Sucevei”, la numai 34 de ani, în condițiile în care majoritatea titulaturilor acordate până acum au fost către persoane de vârsta a III-a, aflate la final de carieră, unele chiar post-mortem.

Ștefan Mandachi, născut pe 11 februarie 1986,este avocat de profesie și antreprenor, fiind fondator al mai multor francize, printre care “Spartan”, cel mai mare lanț de restaurante cu specific grecesc de tip servire rapidă, din România și din estul Europei.

În primăvară, când Suceava se afla în carantină, Ștefan Mandachi a conceput și inițiat una dintre cele mai inedite și de impact strângere de fonduri demarată de o persoană fizică, prin care, în doar 17 zile, s-au adunat peste un milion de euro din donații, pentru spitalele COVID din Suceava, fiind un record național.

Diploma de “Cetățean de onoare al Sucevei” i-a fost înmânată în aceeași zi, seara, de primarul Ion Lungu, la premiera filmului-manifest realizat de Ștefan Mandachi - “30 ani și 15 minute”, care a rulat la cinematograful din Iulius Mall.