Conferință

Vineri, 2 octombrie, începând cu ora 11.00, în Sala Senatului din corpul A al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc conferința de lansare a proiectului transfrontalier ”Development of cross-border cooperation in promoting objects of historical and cultural heritage in the cross-border territory of Romania and Ukraine – HE-CROSS”.

Proiectul HE-CROSS vizează conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric în regiunea transfrontalieră Romania-Ucraina, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural între comunitățile din județul Suceava și regiunea Ivano Frankivsk. În același timp proiectul își propune și sporirea gradului de conștientizare a turiștilor pentru acest patrimoniu, pentru o dezvoltare a turismului între cele două zone ale României și Ucrainei. Valoarea totală a contractului de realizare a acestui proiect este de 2.186.820,80 lei. Proiectul transfrontalier este implementat în parteneriat cu Universitatea Națională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), Ucraina.