Competiție

„Dialogul proiectelor educative”, ediția a IV-a, se desfășoară anul acesta sub egida „Un secol de trăiești, un secol să înveți”. Proiectul promovează inovarea, creativitatea din domeniul educației formale și nonformale în următoarele categorii: Consiliere şi orientare; Consiliul elevilor – CȘE; Parteneriatul şcoală-familie; Cultural artistic – culturi şi civilizaţii / educaţie interculturală; Cultural artistic – folclor, obiceiuri, tradiţii; Cultural artistic – arte vizuale; Ecologie şi protecţia mediului; Sportiv; Tehnico – științific; Tehnic; Responsabilizare socială; Educație nonformală; Școala altfel – offline; Școala de vară – online; Școala de vară; Noile educații; Spații de învățare; Învățare online; Publicații ale școlilor; Bloguri ale activităților extrașcolare; Echipa de proiect.

Proiectele premiate la una dintre edițiile precedente nu mai pot candida în această ediție

Am aflat de la inspectorul școlar prof. Tatiana Vîntur, coordonatorul proiectului, că în această competiție intră proiectele desfășurate în perioada septembrie 2019 – august 2020. „Proiectele propuse pentru una dintre categoriile concursului pot fi: proiecte locale, județene, interjudețene, naționale, internaționale (cele internaționale nu se referă la proiectele Erasmus+). Propunerile de proiecte se trimit până pe data de 10 octombrie 2020, completând formularul: https://docs.google.com/forms/d/1Cgs60kijPMlqBpD_odjS1U4ZQ07Frar3IKb9iyF5NYE/edit. Completarea tuturor câmpurilor din formular se face folosind diacritice. Pozele (maximum 5 fotografii) se denumesc cu denumirea școlii (ex. Mitoc1, Mitoc2, Mitoc3 … dacă se trimit 3 poze – dintr-un proiect de la școala din Mitocu Dragomirnei). O școală poate să trimită o singură propunere de proiect la una dintre categoriile din concurs. Proiectele premiate la una dintre edițiile precedente nu mai pot candida în această ediție”, sunt doar câteva dintre îndrumările adresate de coordonatorul proiectului, Tatiana Vîntur, celor care vor să participe la competiția de proiecte din acest an. Selecția va avea loc în perioada 20 - 30 octombrie 2020. Festivitatea de premiere va fi anunțată ulterior. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Asociația Proiect ProEuropa și Consiliul Județean Suceava.