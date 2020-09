Proces la final

Procesul în care o tânără din Suceava a fost judecată pentru că, în calitate de agent de asigurări, a păcălit zeci de suceveni cărora le-a întocmit polițe de asigurare RCA și de locuințe false, banii primiți de la clienți ajungând direct în buzunarul ei, a ajuns la o sentință finală, la mai bine de 7 ani de la comiterea faptelor.

Anca Buhnilă a fost condamnată pentru 60 de fapte de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, însă magistrații au dat dovadă totuși de clemență. Inculpata a fost condamnată de Judecătoria Suceava la o pedeapsă de 2 ani de închisoare, care însă a fost suspendată pe durata unui termen de încercare de 4 ani de zile. Inculpata are impuse mai multe obligații și restricții de la care nu are voie să se abată, în caz contrar pedeapsa cu suspendare urmând a fi transformată în una cu executare.

Această sentință a fost păstrată și de Curtea de Apel Suceava, care a dat soluția definitivă în ședința de vineri 25 septembrie. Judecătorii au ținut probabil cont de faptul că cei mai mulți păgubiți nu s-au constituit părți civile, recuperându-și prejudiciul.

Inculpata, în vârstă de 26 de ani la data comiterii faptelor, a fost judecată pentru 60 de acte materiale de falsificare, respectiv 35 de polițe de asigurare tip RCA și de locuință, precum și 25 de chitanțe fiscale.

Faptele au fost comise în perioada 4 februarie - 12 mai 2013.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava arătau la vremea trimiterii în judecată că, printr-un program informatic, tânăra le dădea clienților polițe de asigurare false, însă aproape identice cu cele reale, aceștia plătind și crezând că sunt asigurați.

„A indus în eroare în acest mod un număr de 35 de persoane, pe care le-a prejudiciat cu suma de 10.808 lei, pe care și-a însușit-o pe nedrept”, se arăta în comunicatul trimis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava în 2015, când femeia a fost trimisă în judecată.

Plângerea a fost făcută la poliție de firma la care lucra tânăra, după ce unul dintre clienți, care a avut nevoie de asigurare, a ajuns la societate cu polița de asigurare falsificată.

De precizat că procesul a trecut practic prin două etape de judecare, după prima sentință fiind dispusă rejudecarea. Astfel se explică perioada lungă scursă de la trimiterea în judecată și până la condamnarea definitivă.