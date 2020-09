Confirmat

Ștefan Cramarciuc, primarul comunei Satu Mare, a fost internat la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Rădăuți după ce a fost confirmat cu Covid-19. În vârstă de 69 de ani, primarul a fost internat duminică dimineață, în ziua votului. Din spital, Ștefan Cramarciuc a menționat că a fost confirmat cu noul virus din seara zilei de vineri, dar nu s-a internat sâmbătă pentru că așa i s-a comunicat.

”Forma de boală pe care o am este una ușoară. Eu am respectat toate măsurile de igienă și sanitare care au fost impuse și chiar nu știu de unde am contractat boala. Am simțit că starea mea de sănătate nu este tocmai cea dorită și am decis să fac niște analize și așa am aflat că am Covid. Cred că era mai rău, dar am avut o eczemă din cauza unei pisici și am urmat un tratament cu antibiotice și asta zic eu că m-a ajutat”, a precizat Ștefan Cramarciuc.

Acesta se află la conducerea Primăriei Satu Mare din 1992 și are 7 mandate consecutive. La alegerile de ieri, Ștefan Cramarciuc a candidat pentru un al optulea mandat, din partea PNL.