Cu camerele video pornite

Mi-e frică de dentist. De când eram mic.

Fac parte din generația copiilor care, acum aproximativ trei decenii, își rezolvau urgențele stomatologice la cabinetul de la Policlinica Areni.

Un hol mic, plin mereu de oameni care așteptau în suferință și în sunetul ăla înfricoșător al frezei stomatologice. Aia e imaginea care ni s-a întipărit în minte și ne-a imprimat multora dintre noi așa-zisa frică de dentist.

Astăzi, însă, la Policinica Areni, sunt cabinete cu aparatură modernă, iar spațiile s-au modernizat. Cu toate astea, mulți dintre cei care au fost în situația mea au rămas cu acel sentiment de frică de dentist. Indiferent că e dentistul de la policlinică sau de la vreun alt cabinet ori clinică particulară. Frica e frică, domnule, indiferent cum îi zice doctorului!

Provocare. Schimbăm locurile?

Dar a venit momentul în care, pentru prima oară, m-am dus la dentist fără teama de durere. Pentru că știam că de data asta nu voi sta eu pe scaunul stomatologic, ci el. Dentistul meu. Dr. Alexandru Maier. Nu că ar avea vreo emoție stomatologul să stea pe propriul său scaun din cabinet, dar să-l văd cum e și când dau drumul la camerele de filmat. Și îl mai iau și la întrebări...

Pentru că asta i-am propus: să-i pun ce întrebări îmi trec prin cap despre dentiști, prețuri, dureri, carii, plombe, implanturi, aparate dentare... Și să pornim și camerele video, iar el, de pe scaunul stomatologic, să transpire răspunzând.

Hai să vedeți ce a ieșit...

De ce l-am ales pe Dr. Maier?

Simplu. Alex Maier e dentistul la care merg de ceva vreme și, evident, ne-am și împrietenit între timp, mai cu seamă că ăsta e și unul dintre cei mai importanți pași pentru a scăpa de frica de dentist.

Dar povestim despre asta și multe altele câteva rânduri mai jos....

3, 2, 1... Motor!

Era într-o sâmbătă după-amiază când, cu echipa după mine (Paul, Ticu, Ștefan, Daniel, Antoanela - #cevaltceva), am descins la cabinetul lui Alex, “Medical Mark”, de pe strada 6 Noiembrie.

Am dat drumul la camere, am inversat locurile, el pe scaunul stomatologic, eu pe cel al doctorului, și am început:

Despre „mirosul de stomatolog”…

Vești bune, îmi explică doctorul. Eugenolul, substanța care dădea acel “miros de stomatology”, cunoscut mai cu seamă prin anii ‘90, când vecinul de la etajul zece știa că cel de la etajul II a fost la dentist….substanța cu care dentistul de pe vremuri prepara pasta din care se făceau plombele, nu mai este folosit în majoritatea cabinetelor stomatologice. Este un indiciu că ai ajuns la un cabinet în care timpul nu a rămas pe loc. Și nici cunoștințele stomatologului...

Cum scăpăm de frica de dentist?

Alex Maier: “În principiu orice medic stomatolog știe ce doare și ce nu doare. Frica de dentist, acolo unde există, dispare odată cu creșterea încrederii pacientului în medicul său stomatolog”.

Suntem pe ultimul loc în ceea ce privește igiena dentară...

Alex Maier: “Eu țin minte că atunci când eram eu elev, la Școala Generală nr. 3 veneau periodic asistente sau medici stomatologi și, în cadrul unor campanii susținute de anumite branduri, ne prezentau periuțe de dinți, cum să ne spălăm și primeam chiar și pastă de dinți. Este foarte important... În momentul de față, din păcate, nu se mai întâmplă chestia asta”.

Periuță normală sau electrică?

Alex Maier: “O periuță trebuie aleasă foarte atent, în funcție de gingiile fiecărui pacient. Sunt anumite tehnici de periaj pe care le-am învățat în facultate să le prezentăm la rândul nostru pacienților. Dar acum, surpriză, dacă folosești o periuță electrică, nu mai există nici o regulă. Practic, periuța electrică face totul în locul tău”.

Ața dentară, cum s-o folosim?

Alex Maier: “Ața dentară pe noi ne cam deranjează, că ne cam scoate plombele, asta-i problema...

Putem să folosim ața dentară, este indicată, sfatul meu e să o tragem înainte-înapoi printre dinți și nu de jos în sus, mai ales dacă avem obturații, caz în care mulți pacienți au ajuns la noi cu plombele sărite...”

Duș bucal... Adică cum?

Alex Maier: „Mai indicat este un duș bucal...Este un aparat pe care îl găsești la tot felul de magazine sau pe internet... cu o anumită presiune a apei face o curățare destul de bună a pungilor parodontale. După ce-l folosești prima dată, o să vezi ce scoate de acolo... și o să te îndrăgostești de el...”

Despre mitul că specialiștii sunt doar în clinicile din marile orașe...

Alex Maier: „Noi încercăm să nu externalizăm nici un pacient, de asta am făcut contract de colaborare cu medic ortodont, cu un medic chirurg, pentru a fi acoperiți pe tot ce înseamnă stomatologie. Sunt doctori specialiști, dedicați meseriei, care au lucrat în clinici din marile orașe, iar acum sunt la Suceava”.

Există vreo diferență între implantul de la Suceava și cel de la Iași, Cluj, București?

Alex Maier: „Și unii, și alții cumpărăm materialele din același loc. Diferența e poate distanța pe care trebuie să o parcurgi, de la Suceava la Iași, Cluj sau București.

A, și mai e o diferență. Pe noi o să ne găsești aici și peste 20 de ani, pe medicul X de la Iași, să spunem, s-ar putea să nu-l mai găsești.

Pe mine personal o să mă găsești tot aici. Sunt sigur de asta”.

Despre aparatele dentare... invizibile!

Am ajuns cu discuția la aparate dentare, amintindu-mi că acum ceva ani am purtat și eu unul. Am mers cu mama la Iași de mai multe ori până a fost gata... era groaznic. Sârme prinse de dinți. Primitiv. Pe lângă faptul că păreai un ciudat cu el în gură. Acum, însă, aparatele dentare sunt o obișnuință, mai cu seamă printre copii și adolescenți, tehnica evoluând foarte mult și în această privință. Adică îți poți alege culoarea și chiar personajele care să-ți apară pe aparatul dentar.

“Uite, hai să mergem în cabinetul următor și poți să afli chiar de la medicul ortodont ce te interesează”, e recomandarea lui Alex.

Dr. Andra Mardiniuc lucra chiar la un aparat dentar pentru o fetiță, Ecaterina, și m-a lămurit imediat: “Da, aparatele dentare au evoluat foarte mult, până la stadiul în care acum pot fi și invizibile, în sensul că nu se văd atunci când le porți”.

Cabinetul tinerei și frumoasei doctorițe e plin cu desene pe pereți, într-un ambient foarte prietenos pentru cei mici.

Acum înțeleg de ce râdea Ecaterina de mine că mi-e frică.

Zgomotele pe care le auzeai din cabinetul dentistului...

N-am putut să mă abțin. Și m-am băgat și la freză. La turbină, mă corectează Alex, aparatul care, și atunci, acum 30 de ani, dar și acum, încă îmi dă fiori când doctorul întinde mâna spre el. Chiar dacă, mă asigură Alex, aparatura e mult îmbunătățită față de cea de acum două-trei decenii.

“Durerea e la fel!”, intervine colegul meu Ștefan, din spatele camerelor.

„Depinde cine îți face anestezia!”, zâmbește Alex.

Despre implanturi... „Estetic, funcțional este mult mai bine pentru pacient”

Dacă ai ajuns cu cititul până aici, cu siguranță că te va interesa și subiectul următor: implanturile.

Și aici, Alex a chemat în sprijin un coleg din clinica Medical Mark, dr. Gabriela Buzut, medic specialist în chirurgie maxilo-facială. Ea este medicul implantolog de la clinica de pe 6 Noiembrie care face echipă cu medicul protetician.

Dr. Buzut ne-a vorbit despre avantajele implanturilor, atunci când dintele nu mai poate fi salvat: “Estetic, funcțional este mult mai bine pentru pacient. Faptul că noi putem să-i punem o lucrare fixă, în defavoarea, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, a protezei clasice, care este greu de suportat”.

Gabriela Buzut explică și că, datorită tehnologiei existente, atunci când vorbim de implanturi, nu vorbim și de durere. Vorbim însă de costuri, cunoscut fiind faptul că montarea unui implant costă câteva mii de lei.

”Tratamentul are trei etape: în cabinet, în portofel și acasă”

Cam atât a durat prima ședință în care am inversat rolurile cu dentistul meu. El pe scaun stomatologic, eu pe cel al doctorului. Sunt convins că aveți și voi alte întrebări, așa că vă las aici site-ul clinicii http://medicalmark.ro/ sau, dacă e mai simplu, un număr de telefon: 0744299126.

Și mai luați-l și voi la întrebări, că vă răspunde cu drag... Mai ales că știe și cheia tratamentului perfect:

Dr. Maier: ”Tratamentul are trei etape: în cabinet, în portofel și acasă”.

”Adică?”, întreb eu.

”În cabinet trebuie să nu doară.

În portofel trebuie să nu rămână gol.

Și acasă trebuie să poată să mănânce și să-i placă soției (soțului)!”