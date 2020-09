Pascal Garnier candidează din partea PER Suceava pentru un post de consilier județean

Implicare

Un francez stabilit de 15 ani la Putna, Pascal Garnier, candidează din partea Partidului Ecologist Român Suceava pentru un post de consilier județean. În vârstă de 47 de ani, Pascal Garnier este cunoscut ca unul dintre cei mai implicați susținători ai turismului din Bucovina. Administrator și ghid într-o mică agenție de turism, specializată în sejururi pentru turiști francofoni în zonele rurale din România, Pascal Garnier este, de asemenea, angajat în proiecte de păstrare a arhitecturii populare din Bucovina, de înființare de trasee turistice și educative despre faună și floră, precum și în numeroase acțiuni culturale și ecologice. „Am fost mereu interesat de activități de voluntariat, și așa a și început aventura mea în România. Foarte repede, am înființat Asociația de Dezvoltare Locală Putna, m-am alăturat Asociației Pentru Turism Bucovina sau Grupului de Acțiune Locala Sucevița - Putna, știind că, numai în echipă, putem rezolva problemele comunității, care, zi de zi, mă fac să sufăr pentru județul de care m-am îndrăgostit. Dar societatea românească nu este construită pentru a permite un dialog și o colaborarea reală între lumea politică, administrația publică și societatea civilă. Până la urmă, după multe ezitări, m-am convins că, intrând în lupta politică, aș putea schimba ceva din interior, cu riscul asumat de a mă lupta cu morile de vânt”, a spus candidatul PER pentru un loc în Consiliul Județean Suceava.

Deși spune că lupta este inegală între partidele mari și cele mici, el este decis să îi convingă pe suceveni, alături de echipa de candidați PER Suceava, că această formațiune politică merită votul lor. Pascal Garnier a precizat că dacă la Putna oameni îl cunosc, pe perioada campaniei a ajuns în localități unde este din nou un străin. „Dar cu un avantaj, sunt francez. Imediat sunt simpatizat și am șansa să nu fiu pus, din start, în aceeași oală cu ceilalți candidați. Pentru oameni, originea mea mă plasează în afara sistemului cunoscut și demonizat. Fără surprize, aproape toată lumea să simte dezgustată de politicieni și nu mai crede în discursul politic, sătui de 30 ani de promisiuni deșarte și dezamăgiri profunde”, a povestit Pascal Garnier despre experiențele din această campanie. El a mai adăugat că s-a decis să candideze pentru un post de consilier și pentru că actualii membrii ai deliberativului județean au fost total absenți din dezbaterile publice, iar puterea lor de decizie a fost redusă la aproape la zero. Pascal Garnier a făcut referire și la temele ecologiste promovate de partidul din care face parte, precizând că majoritatea sucevenilor sunt revoltați de modul în care sunt gestionate pădurile din județul Suceava și nu înțeleg cum exploatarea masivă ajută la dezvoltarea comunităților locale. El a mai adăugat că și problema deșeurilor este un subiect de mare interes în momentul de față.

Nu în ultimul rând, Pascal Garnier a spus că în întâlnirile din localități precum Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Putna sau Moldovița a discutat foarte mult despre turism și despre necesitatea de a exista o strategie clară în acest domeniu. „Această strategie de fapt există, dar stă într-un sertar, de 10 ani, la Consiliul Județean. Personal militez pentru atragerea de fonduri pentru a dezvolta o infrastructură de agrement bogată și diversificată. De la mai multe trasee în natură și oferte în turism activ, la centre de informare despre faună și floră, la muzee moderne și trasee culturale în mai multe localități, un urbanism care păstrează arhitectura locală sau o gama largă de produse locale”, a spus candidatul PER Suceava. În final, el a subliniat faptul că administrația județeană are obligația de a investi masiv în domeniul turismului.