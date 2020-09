Fără transparență

Având un potențial economic, social și cultural imens, comuna Șcheia ar trebui să fie astăzi printre cele cu cea mai mare dezvoltare din țară. O cercetare amănunțită făcută de contracandidați ai actualului primar Vasile Andriciuc asupra cauzelor care fac să nu fie deloc așa și o vizită la pas făcută în aceste zile în satele comunei de către Cristinel Vasilcău, unul dintre candidații la Consiliul Local Șcheia din partea PSD, arată o altă față a lucrurilor și a calității vieții oamenilor de pe aceste meleaguri. Primele nereguli semnalate de candidatul PSD fac referire la cheltuieli nejustificate la primărie făcute în mandatele edilului Vasile Andriciuc:

”Un prim fapt cercetat este legat de modul de administrare a bugetului în cadrul Primăriei Șcheia. Un fapt care arată încălcări grave ale legislației, ținute bine sub preș de către actualul primar Andriciuc, scoate la iveală legăturile neortodoxe ale acestuia cu societăți prestatoare de servicii contractate de Primăria Șcheia. Prin sentința numărul 734 din 24 octombrie 2019, pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția de contencios administrativ și fiscal în dosarul numărul 8202/86/2017 se reține că în perioada septembrie 2014-septembrie 2017 s-au efectuat plăți nelegale în valoare totală de 3.915.896 lei pentru cantități de deșeuri care nu au fost cuantificate corect, fiind încălcate prevederile articolelor 14, 22, 51 și 54 din legea numărul 273/2006. Această sentință a devenit definitivă prin decizia numărul 358 din data de 07 iulie 2020, în care Curtea de Apel Suceava respinge, ca nefondat, recursul formulat de Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc. Vreau să trag un semnal de alarmă, acest fapt arătând că nu există deloc transparență decizională în procesul de administrație al comunei Șcheia.”

În cadrul unui periplu efectuat de acesta în satul Mihoveni, Vasilcău a relatat despre unele probleme ale locuitorilor satului:

”Am continuat ieri împreună cu echipa candidaților PSD periplul electoral prin Mihoveni, satul de suflet al primarului Andriciuc. De suflet, de nesuflet, și aici problemele civice sunt multiple. Că mai sunt străduțe neasfaltate și neiluminate, asta nu este o noutate. Am constatat însă aici o problemă de viață și de moarte - lipsa apei din fântâni coroborată cu lipsa apei de la rețeaua publică. Am vorbit cu localnici care nu au apă și am aflat că o cumpără cu cisterna! Oamenilor le e frică să spună de unde și cu cât, dar interesant este de văzut dacă nu este folosită cisterna Primăriei la vândutul apei. Am vorbit cu o bunică singură, în vârstă de 85 de ani, care nu are apă. Îi este adusă de un ginere, căci altfel ar muri de sete! Vă dați seama cum este să stai la țară, să ai animale, păsări, grădină cu legume și să nu ai apă?

Interesant este faptul că în data de 10 septembrie 2013 s-a semnat procesul verbal de recepție pentru lucrarea denumită ”Alimentare cu apă în sat Mihoveni, comuna Șcheia, județul Suceava”. Această lucrare apare doar în acte, în schimb locuitorii satului Mihoveni nu beneficiază nici în ziua de astăzi de apă. Deduceți dumneavoastră unde sunt banii încasați pentru această lucrare fictivă.

Alt of al oamenilor este că pe un drum asfaltat de primărie s-au făcut șanțuri de scurgere a apei pluviale mai adânci, iar la porțile oamenilor nu s-au mai făcut și podețe de acces în curți! Astfel oamenii trec șanțul pe paleti, bucăți de lemne, tuburi improvizate. Din discuția cu acești oameni a rezultat că deși au reclamat aspectul la Primar, acesta a motivat că nu mai sunt bani și pentru podețe, în condițiile în care vorbim despre una dintre cele mai bogate comune din țară.

Pe strada Codrului este făcut un fel de șanț de canalizare, dar, surpriză, în Mioveni nu este canalizare! Astfel apele deversate în acest șanț o parte fie că staționează pe la podețe, băltesc și degajă un miros insuportabil, fie se scurg într-un așa-zis pârâu, care se scurge în râul Suceava, creând o gravă problemă ecologică în zonă. Mergând la pas am văzut că strada care duce la Biserica ”Buna Vestire” nu este asfaltată și este o pată de rușine pentru comună și un dispreț al primarului pentru enoriașii care frecventează acest lăcaș de cult.”

Problemele semnalate de Cristinel Vasilcău se extind apoi la întreaga comună Șcheia, în rândurile consemnate tot de el:

”O plimbare prin comună îți arată la fiecare pas probleme rămase nerezolvate și condiții de trai ca în Evul Mediu, la doar 4 km de oraș. Străzi neasfaltate, pline de gropi și praf, lipsa canalizării, a iluminatului public, a apei curente sau a gazului metan.Mulți locuitori au plătit sume mari pentru a beneficia de niște utilități care trebuiau puse la dispoziție de către primărie.

Lângă primărie am dat de maidanul care se vrea denumit teren de fotbal. Și aici paragina este în floare, garduri rupte, porți de fotbal doar cu numele și urme de cărare, semn că terenul de fotbal este folosit drept cărare pentru a scurta drumul de unii localnici! Este strigător la cer cum o bază sportivă să fie părăsită și lăsată în cea mai cruntă degradare în preajma primăriei unei comune care se vrea cu ștaif.

Toate aceste nereguli completează pleiada managementului defectuos și arată disprețul față de locuitori al primarului Vasile Andriciuc din ultimii 16 ani, confirmând încă o dată necesitatea schimbării primarului prin vot la 27 septembrie.”