Investiție

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că una dintre clădirile emblematice din acest municipiu, în care în prezent funcționează biblioteca, se reabilitează pentru prima dată de când a fost construită, în anul 1856. Cătălin Coman a spus că lucrările se realizează printr-un proiect PNDL, în valoare de 3,2 milioane de lei, din care 2,6 milioane de lei sunt bani de la bugetul de stat. Coman a precizat că lucrările la clădirea în care funcționează Biblioteca Municipală, aflată chiar în fața primăriei, pe aleea pietonală, sunt aproape de finalizare.

Primarul din Fălticeni a ținut să precizeze faptul că proiectul prin care se reabilitează această clădire a fost inițiat în 2016 și a fost finanțat în 2018. „Am inițiat acest proiect în 2016, când am reușit să obținem statutul de muzeu pentru această clădire. Una din condițiile pentru obținerea finanțării la timpul respectiv era ca această clădire de patrimoniu să aibă statutul de muzeu. Acest lucru am reușit să-l facem cu ajutorul domnului deputat Alexandru Rădulescu, care la vremea respectivă era consilierul meu personal. Dumnealui a avut ca sarcină rezolvarea acestei probleme și a reușit să o ducă la bun sfârșit”, a spus Coman. El a explicat că întreaga procedură a fost extrem de complicată, având în vedere număr mare de documente și de autorizații necesare, însă în cele din urmă s-a primit avizul de Ministerul Culturii, prin Direcția Patrimoniului Cultural, pentru reorganizarea Muzeului ”Vasile Ciurea”, Muzeul Fălticeniului. Primarul din Fălticeni a arătat că imediat după obținerea acestui statut a demarat procedurile pentru obținerea finanțării necesare reabilitării clădirii.

La subsolul clădirii va fi amenajată o cafenea cultură cu sală de lectură

Primarul din Fălticeni a declarat că lucrările de reabilitare vor fi terminate la finalul acestui an. ”După reabilitare, clădirea în care funcționează Biblioteca Municipală va deveni o carte de vizită pentru municipiul Fălticeniului”, a spus Cătălin Coman. El a spus că proiectul include lucrări complexe, respectiv reabilitarea integrală a clădirii. „Lucrările au avizul Ministerului Culturii, deoarece vorbim de o clădire de patrimoniu. Proiectul include reabilitări interioare, schimbarea pardoselii, lucrări la acoperiș, tâmplărie interioară și exterioară”, a precizat primarul din Fălticeni, care candidează pentru un nou mandat. Coman a precizat că la subsolul clădirii va fi amenajată o cafenea culturală. „Va fi o sală de lectură foarte frumoasă după un proiect frumos realizat de un arhitect care are o bogată experiență în domeniul reabilitării clădirilor de patrimoniu. Vom avea deci o cafenea cu sală de lectură astfel încât toți cei care vor dori să citească o carte, atât pe hârtie, cât și electronic, vor putea să o facă. Și asta pentru că proiectul prevede și dotarea cu mobilier și cu sisteme inteligente moderne, calculatoare, laptopuri și altele. Consider că va fi o locație foarte frumoasă și pentru copii, pentru elevi care vor dori să-și completeze cunoștințele”, a precizat Cătălin Coman. El a adăugat că după reabilitare, clădirea bibliotecii va fi inclusă într-un proiect pe care municipalitatea îl are cu unitățile de învățământ, pentru organizarea unor activități extrașcolare.

Pe de altă parte, el a subliniat faptul că își dorește ca în cel mai scurt timp să fie reabilitată și clădirea primăriei, lucrări care ar necesita costuri mult mai mari. „Așa cum ne-am luptat până acum pentru toate proiectele pentru Fălticeni, sunt convins că vom găsi soluții să rezolvăm și această problemă. Dar până atunci, vreau să subliniez faptul că după 160 de ani, iată că se reabilitează o clădire de patrimoniu în Fălticeni, și asta dovedește faptul că eu, împreună cu echipa din primărie, am avut ca prioritate rezolvarea problemelor clădirilor simbol ale urbei noastre”, a mai declarat Cătălin Coman. El a ținut să aprecieze eforturile echipei de primărie care a lucrat alături de el pentru aceste proiecte.