De top

Invențiile realizate de cadre didactice și doctoranzi din cadrul USV, care activează în cadrul Centrului de Inventică ”Dorel Cernomazu” al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) și care au fost prezentate în cadrul celei de a doua ediții a Salonului de Inventică International Invention & Trade Expo ITE de la Londra, au obținut rezultate strălucite, reprezentate de medalii de aur și platină.

Salonul a avut loc în perioada 10-11 septembrie, reprezentând o platformă pentru inovație, un loc de întâlnire profesional, unde se reunesc oameni din lumea inovației, a cercetării, dezvoltării și finanțării și acoperă domenii precum: inginerie, medicină, tehnologia informației, biochimie, protecția mediului, energetică, echipamente industriale și multe altele. La acest salon, delegații din peste 20 de țări se reunesc în fiecare an pentru a-și prezenta invențiile brevetate și ideile noi, ITE Londra reprezentând o fereastră către inovație și noi tehnologii, constituind legătura care le permite oamenilor de afaceri și cercetătorilor să se întâlnească cu investitori și potențiali parteneri, pentru a-și dezvolta și materializa proiectul și pentru a-și promova și comercializa produsul.

La ediția din acest an, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu patru invenții ale cadrelor didactice și doctoranzilor care activează în cadrul FIESC, juriul internațional al salonului acordând patru medalii de aur și o medalie de platină autorilor invențiilor participante.

Cea mai apreciată invenție, ”Automatic ice remover device for aerial power lines”, propune o soluție de deschiciurare a liniilor electrice aeriene. Această invenție a primit două medalii, una de platină și una de aur, având ca autori pe: Cenușă Mihai, Poienar Mihaela, Milici Laurențiu Dan, Graur Adrian, Ungureanu Constantin, Atănăsoae Pavel, Bobric Crenguța Elena, Popa Cezar Dumitru.

Alte trei invenții participante au fost medaliate cu aur, ”Device for continuous skeletal traction”, avându-i autori pe:Cenușă Mihai, Poienar Mihaela, Milici Laurențiu Dan, Rață Mihai, Irimia Daniela, Pentiuc Radu Dumitru, Lupu Elena Daniela, Afanasov Ciprian, precum și ”Automatic command control system”, ai cărei autori sunt: Toader Eusebiu, Poienar Mihaela, Milici Mariana Rodica, Rață Gabriela, Prodan Cristina, Vlad Valentin, Nițan Ilie, Ungureanu Constantin, și ”System for monitoring the activity of a person in the office”, autori: Milici Laurențiu Dan, Poienar Mihaela, Nițan Ilie, Ungureanu Constantin, Grosu Oana Vasilica, Pocriș Marcel, Toader Eusebiu Vasile, Medrihan Dumitru Nicolae.