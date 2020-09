Începere an școlar

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că municipalitatea a alocat fondurile necesare pentru ca elevii și cadrele didactice din unitățile școlare din acest municipiu să beneficieze de cele mai bune condiții, în actualul context al pandemiei. Cătălin Coman a spus că în prima zi din noul an școlar a fost în fiecare unitate de învățământ din Fălticeni. „Nu s-au ținut festivități, dar încă de la prima oră am fost la toate unitățile școlare și am încercat împreună cu toți cei din primărie să găsim soluții pentru ca anul școlar să înceapă și să continue în condiții optime având în vedere această pandemie de coronavirus”, a precizat Coman.

El s-a declarat extrem de nemulțumit de faptul că actual Guvern al României și Ministerul Educației nu au alocat nici un leu pentru buna desfășurare a activității în școli. Mai mult, Cătălin Coman a spus că a constatat că Ministerul Educației și Guvernul sunt extrem de deficitari în comunicare din punctul de vedere al documentelor transmise în legătură cu legislația în vigoare cu privire la desfășurarea cursurilor. „Practic ne-am descurcat la nivel local cu tot ceea ce a însemnat rezolvarea acestor probleme, care a ținut strict doar de managementul unităților școlare. Vreau să-i felicit pe toți directorii din Fălticeni, de la cea mai mică grădiniță, la cel mai mare liceu pentru că împreună cu echipele lor de profesori s-au străduit, iar anul școlar a început în condiții bune. Dar, repet, fără nici un fel de sprijin financiar sau logistic de la Ministerul Educației sau de la Guvern. Ne-am descurcat aici pe plan local. Iar primăria a alocat un sprijin extrem de consistent, atât financiar, cât și logistic, și ne-am străduit ca elevii și colegii mei profesori să aibă cele mai bune condiții în condițiile date. Și încercăm să trecem cu bine peste toate problemele”, a afirmat primarul din Fălticeni.

Valoarea investițiilor de anul acesta în învățământul fălticenean se ridică la 12 milioane de lei

Cătălin Coman a spus că valoarea totală a investițiilor în învățământ din acest an se ridică la aproximativ 12 milioane de lei, fie că este vorba de proiecte cu finanțare europeană, fie de proiecte cu finanțare guvernamentală sau cu finanțare locală. „În acest an învățământul din Fălticeni a primit această sumă de peste 12 milioane de lei, bani care au intrat în modernizări, reabilitări, reparații, în dotări, pentru că a trebuit să găsim soluții pentru fiecare unitate școlară și în ceea ce privește mobilierul, și în ceea ce privește tablele, calculatoarele, echipamentele audio video etc. Și vreau să spun că suntem un partener extrem de corect al educației, investim bani consistenți în educație și vom face acest lucru și pe viitor, chiar dacă sunt unii cârcotași care spun că primarul Coman dă bani mulți la învățământ că e profesor. Voi continua în aceeași direcție și voi da bani mulți în continuare pentru învățământ”, a spus primarul din Fălticeni.

El a subliniat faptul că pentru el învățământul a fost, este și va rămâne o prioritate, chiar dacă unii sunt nemulțumiți sau arată cu degetul că mulți bani se duc în educație. „Se vor duce la fel de mulți în continuare pentru că elevii, copiii și profesorii au nevoie de cele mai bune condiții”, a dat asigurări Cătălin Coman. El a precizat din nou că școala a început cu bine la Fălticeni, prin prisma celor întâmplate cu acest coronavirus, și se fac eforturi uriașe pentru ca lucrurile să intre în normal. Coman s-a declarat convins de faptul că acest parteneriat între primărie și școli va genera cele mai bune condiții pentru copii. „Dar încă o dată, rămâne această nemulțumire că Guvernul României, Ministerul Educației, pe lângă faptul că financiar a fost un sprijin de zero lei, nici măcar din punct de vedere al documentelor, al regulilor, nu s-au preocupat ca noi să știm ce să facem la nivelul fiecărei școli. A fost o lipsă totală de asumare a responsabilității din partea Guvernului, iar tot greul a căzut pe primării și pe unitățile școlare”, a declarat Cătălin Coman.