La spital

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpulung Moldovenesc a fost închisă pentru slujbele de duminică și luni, și asta pentru că aici au apărut mai multe cazuri de Covid-19. Primul caz confirmat a fost chiar al preotului paroh, Petru Crăciun, care în acest moment este sub tratament la Secția de Boli Infecțioase a spitalului din Iași.

”Săptămâna trecută erau nepoții la mine, iar soția mi-a spus că ar fi bine să mă testez pentru că urma să înceapă școala. Am făcut testul, iar miercuri seară am aflat că sunt infectat, iar joi m-am internat la spital, unde mă aflu sub tratament de specialitate”, a precizat preotul paroh Petru Crăciun.

Imediat după confirmare, ceilalți trei preoți care slujesc la această biserică au intrat în carantină, iar în cazul unuia dintre ei testul efectuat s-a dovedit negativ. Nu la fel stau lucrurile și cu doi îngrijitori ai Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Aceștia au fost confirmați cu SARS-CoV-2, în cazul unuia dintre ei fiind nevoie de internare în spital, iar celălalt se tratează la domiciliu.

”Imediat ce am aflat de infectare, biserica a fost închisă, iar vineri și sâmbătă s-au efectuat două acțiuni de dezinfecție cu o firmă specializată. Biserica a fost închisă, iar o slujbă pentru morți a fost oficiată în curte de un părinte venit de la altă biserică. De astăzi, se redeschide biserica, iar de duminică se vor relua slujbele în interior, sperăm cu preoții de la noi”, a mai spus preotul paroh Petru Crăciun.