Început de an școlar

Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a transmis un mesaj cadrelor didactice și elevilor la începutul acestui nou an școlar, pe care l-a catalogat total neobișnuit. „Începe un nou an școlar, pentru mine este al 37-lea, ca profesor. Debut de nou an școlar trist, plin de îngrijorări, despre care se vorbește mai mult decât niciodată”, a spus Virginel Iordache. El a spus că bucuria revederii sau a începutului este umbrită de epidemia de Covid-19 și de măsurile care trebuie luate pentru a avea grijă de sănătatea copiilor și a cadrelor didactice. Senatorul PSD a spus că acestea sunt măsuri firești în contextul pandemic existent, dar are credința că cei care conduc la ora actuală învățământul românesc puteau face mult mai mult pentru oamenii din sistem și pentru copiii României. „Din polemicile care au avut loc, concluziile sunt clare: fie n-au vrut, fie n-au putut, fie amândouă. Ar fi fost necesar un dialog extins și mai deschis cu specialiștii din educație, cu specialiștii din sistemul medical, cu părinții, elevii și societatea civilă. Să te închizi în birourile cu fotolii din piele și de-acolo să gestionezi această situație, deosebit de complexă, pe care o traversează sistemul educațional, este o abordare greșită, cu urmări greu de cuantificat și de manageriat în anul școlar 2020-2021”, consideră senatorul Virginel Iordache. El a subliniat că „datoria noastră de cadre didactice” este de a aduce bucuria și lumina cunoașterii în sufletele și mințile elevilor.

„Am convingerea că vom reuși să facem acest lucru în ciuda tuturor obstacolelor pe care suntem nevoiți să le trecem în acest an școlar. Asta pentru că majoritatea celor care lucrează în învățământ au vocație pedagogică, iubesc copiii, își iubesc meseria și au discernământ în ceea ce privește calitatea actului educațional. Oamenii școlii indiferent de poziția pe care o ocupă găsesc în ei resursele necesare și cele mai potrivite soluții pentru a se adapta contextului educațional datorat pandemiei. Din acest motiv, am mai mare încredere în slujitorii de la catedră, că nu vor lăsa ca acest an școlar să fie compromis, decât în cei care s-au erijat în diriguitori actuali ai sistemului de învățământ”, a mai spus Virginel Iordache.

El a adăugat că profesorii trebuie să fie adevărate modele pentru copii, însă nu niște modele reci, distante, de neatins, ci niște modele calde, umane „care să nu sperie sufletul școlarului, ci să și-l apropie, pentru a-l putea modela cum trebuie și a-i arăta direcția potrivită în viață”.