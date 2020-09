Investiție

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat că fostul cinematograf Doina va fi reabilitat și redeschis pentru locuitorii acestui municipiu, dar și pentru cei din întreaga zonă. Cătălin Coman a spus că proiectul pentru modernizarea cinematografului este depus la Compania Națională de Investiții pentru a fi finanțat și se află în ultimele etape pentru a fi aprobat. „Suntem pe drumul cel bun. Și suntem mai aproape ca niciodată de implementarea acestui proiect”, a declarat Cătălin Coman, care a spus că în maxim un an, un an și jumătate cinematograful va fi redeschis. Coman a ținut să sublinieze faptul că în momentul de față cinematograful Doina este în proprietatea Consiliului Local și Primăriei Fălticeni. „Acest lucru s-a întâmplat după trei ani de procese cu RADEF. Consider că a fost un gest de normalitate să aducem din nou acest cinematograf în proprietatea municipiului. Și asta pentru că fălticenenii sunt proprietarii firești ai cinematografului”, a spus primarul din Fălticeni. El a mai spus că în momentul în care municipalitatea a preluat clădirea cinematografului, aceasta era într-o stare avansată de degradare. Cătălin Coman a precizat că după ce municipalitatea a preluat clădirea, întreaga zonă a cinematografului a fost curățată împreună cu salariații serviciului de salubritate, după care a fost depus proiectul pentru a fi finanțat prin Compania Națională de Investiții.

„Am fost întrebat de cetățenii din Fălticeni cum va arăta cinematograful. Nu vom putea discuta de acea sală mare de 440 de locuri, pentru că nu mai este conformă ca cerințe cu ceea ce discutăm acum pe piața cinematografelor, cu toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un cinematograf modern. Ne propunem un proiect cu două sau chiar trei săli de cinema, în așa fel încât să poată fi vizionate simultan două sau trei filme. Săli cu 100 – 120 – 150 de locuri, care vor fi compartimentate și în funcție de forma clădirii pe care o avem acolo. Încercăm să folosim din experiența altora, așa cum sunt cinematografele în mall-uri. Mai multe săli cu tot ce înseamnă dotarea tehnică necesară. Iar la intrarea în cinematograf va fi amenajat un spațiu pentru o cafenea”, a explicat primarul din Fălticeni.

El a precizat că în urma unei expertize tehnice a clădirii a rezultat faptul că aceasta are o structură de rezistență foarte solidă, motiv pentru care cea mai mare parte din cheltuielile pentru modernizare vor fi pentru recompartimentare și dotări. „Vom avea de făcut mult mai mult la modernizările și compartimentările interioare, aspectul exterior și partea de dotări, cu aparate de proiecție, sistem modern de lumini și de audiție. Și sperăm ca într-un an, un an și jumătate Fălticeniul să aibă un cinematograf modern, care să fie un punct extrem de vizitat atât de fălticeneni, cât și de toți cei din zona Fălticeniului. Pentru că Fălticeni se află în mijlocul unei comunități extrem de dense, cu aproximativ 150.000 de persoane în zona acestui municipiu, care pot veni aici, pot să vadă un film de calitate și putem astfel să creștem și din acest punct de vedere economia locală”, consideră primarul din Fălticeni. El a adăugat că același principiu l-a avut în vedere și atunci când a promovat și a realizat proiectul pentru baza de agrement „Nada Florilor”, pentru a le oferi fălticenenilor posibilitatea de a avea zone pentru petrecerea timpului liber la ei acasă, în propriul oraș.

Cinematograful va fi folosit pentru un program de educație prin artă a preșcolarilor și elevilor din Fălticeni

Cătălin Coman a spus că după redeschidere, cinematograful va fi folosit pentru un program de educație prin artă a preșcolarilor și elevilor din Fălticeni. El a explicat că în echipa sa de consilieri locali pentru următorul mandat se află mai multe cadre didactice, împreună cu care se lucrează la un proiect extrem de ambițios pentru copiii din acest municipiu. „Vorbim de domnul director al Școlii Gimnaziale Nr. 6 Ioan Ciurea, Marius Pintilii, care conduce această echipă pentru realizarea unui proiect cu privire la educația și prin film și prin alte activități artistice. Și odată cu deschiderea cinematografului din Fălticeni vom implementa acest program educativ”, a spus Coman. Primarul din Fălticeni a arătat că astfel, preșcolarii și elevii vor putea beneficia și de o educație într-un cadrul non-formal, prin film, prin activități artistice și culturale.