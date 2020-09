Decizie

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a emis, joi, 10 septembrie a.c., ordinul de încetare a mandatului înainte de termen pentru primarul din Vicovu de Sus, Gheorghe Schipor, după ce o hotărâre de condamnare a acestuia a rămas definitivă. Este vorba despre o hotărâre a Curții de Apel Suceava, care a stabilit condamnarea lui Gheorghe Schipor la 1 an și 10 luni cu suspendare, precum și un termen de încercare de 3 ani și 10 luni.

Chiar dacă i-a încetat mandatul înainte de termen, candidatura lui Gheorghe Schipor la alegerile locale de la sfârșitul acestei luni nu este afectată, deoarece drepturile electorale, de a alege și de a fi ales, nu i-au fost suspendate de instanță.

Președintele Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj a Organizației Județene Suceava a PSD, juristul Cristian Macsim, a declarat, vineri, că Gheorghe Schipor, colegul său de partid, „poate candida, poate câștiga, mandatul poate fi validat, pe baza legii electorale, și poate exercita funcția”. „Pedeapsa acordată este cu suspendare, nu este privativă de libertate, iar sancțiunea încetării mandatului înainte de termen este pentru actualul mandat, nu pentru viitor”, a declarat Cristian Macsim.

Istoria condamnărilor lui Gheorghe Schipor

Primarul din Vicovu de Sus a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier mortal petrecut în anul 2009. El conducea un autoturism pe E85, de la Rădăuţi spre Suceava. În apropiere de Dănila, a intrat în depăşirea unui alt autoturism, la volanul căreia se afla Aurel Cioată, în vârstă de 63 de ani, din Dorneşti. Conform variantei lui Gheorghe Schipor, şoferul mașinii staţiona şi a virat brusc la stânga, ieşindu-i în faţă. A urmat un impact în urma căruia autoturismul condus de Aurel Cioată a fost proiectat în afara şoselei. Șoferul a scăpat cu viaţă, dar o femeie în vârstă de 59 de ani, din Dorneşti, pasageră, a fost aruncată din mașină şi a murit aproape instantaneu.

A urmat o anchetă în urma căreia s-a stabilit că Aurel Cioată se face vinovat de accident, acesta fiind trimis în judecată pentru ucidere din culpă. A fost condamnat la pedeapsa de 1 an de închisoare, suspendată condiţionat pe durata unui termen de încercare de 3 ani de zile. Sentinţa a rămas definitivă din luna martie 2014, şoferul fiind obligat, prin asigurător, şi la achitarea de daune materiale şi morale.

În cadrul aceleiaşi anchete a Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, celălalt şofer implicat în accident, respectiv primarul Gheorghe Schipor, a primit ordonanţă de clasare. Fiii femeii care a murit au contestat ordonanţa de clasare, iar un fost viceprimar din Vicovu de Sus, Gheorghe Cozorici, care ajunsese în relaţii foarte încordate cu Gheorghe Schipor, a dat declaraţii de martor, declarând sub jurământ că a fost la locul tragediei.

În 2015, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a infirmat soluţia de scoatere de sub urmărire penală a lui Gheorghe Schipor și a confirmat redeschiderea urmăririi penale faţă de acesta, pentru infracţiunea de ucidere din culpă. După aproape trei ani de la redeschiderea anchetei, Schipor a fost trimis în judecată. Cum deja celălalt şofer a fost condamnat, Gheorghe Schipor a fost judecat doar pentru o parte din culpă.

Prin prisma vechimii accidentului şi a faptului că a fost deja o persoană condamnată pentru acea tragedie, noua trimitere în judecată a fost un fapt neobișnuit.

Accidentele precum cel din aprilie 2009 sunt în general complicate pentru anchetatori. Asta pentru că şoferul care intră în depăşire susţine că cel din faţă a virat brusc stânga, în faţa sa, în timp ce cel care a virat stânga declară că a semnalizat regulamentar, iar şoferul din spate a depăşit fără a se asigura. Mai ales pentru acea vreme, când încă nu erau multe camere de supraveghere şi nici camere video la bordul maşinilor, astfel de accidente sunt foarte greu de elucidat.

În cazul primarului din Vicovu de Sus, viteza cu care circula, stabilită în baza expertizelor, ar fi putut fi cheia anchetei.

Contactat de reporterii Monitorului de Suceava la vremea trimiterii în judecată, primarul Gheorghe Schipor a spus că îşi menţine declaraţiile date imediat după accident, deoarece acela a fost adevărul.

„Eu veneam dinspre Rădăuţi spre Suceava şi am observat o maşină care staţiona. M-am angajat în depăşirea ei, dar şoferul, fără să semnalizeze, a virat la stânga. Nu am avut timp să evit maşina şi nici să frânez, am lovit-o în plin. Ce să-i faci, necazul te ajunge, vrei, nu vrei”, a declarat Gheorghe Schipor, la puţin timp după tragedie.

El a mai precizat doar că fostul viceprimar Gheorghe Cozorici, „cu care sunt într-un litigiu continuu”, a dat declaraţii de martor la accident, după ani de zile.

În aprilie 2009, când a fost implicat în accidentul mortal de la Dănila, primarul Gheorghe Schipor abia îşi recăpătase permisul de conducere, după ce fusese condamnat la un an de închisoare cu suspendare, tot pentru un accident rutier. În anul 2006, maşina condusă de Gheorghe Schipor a derapat şi a ajuns într-un arbore de pe marginea drumului european 85, în zona localităţii Pătrăuţi. În urma impactului violent cu pomul, unul dintre pasageri, în vârstă de 24 de ani, aflat pe bancheta din spate, a suferit mai multe leziuni care i-au provocat moartea. Pentru ucidere din culpă, primarul din Vicovu de Sus a fost condamnat la un an cu suspendare şi permisul i-a fost anulat. Ulterior condamnării, Gheorghe Schipor a susţinut din nou examenul pentru obţinerea permisului auto şi a fost declarat admis.