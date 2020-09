Sănătate

Asistenta medicală Mariana Rodica Petrariu, de la Spitalul Municipal Rădăuți, internată cu o formă severă de Covid-19 în Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, a fost transferată, ieri, cu un elicopter, la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București. Mariana Petrariu are 52 de ani și de marți dimineață a fost intubată, plămânii fiindu-i puternic afectați de coronavirus.

Demersurile pentru transferul pacientei la „Matei Balș” au fost făcute de spitalul sucevean încă de marți dimineață, dar până ieri nu au fost locuri disponibile. Starea Marianei Petrariu este foarte gravă, în ciuda eforturilor medicilor și a medicației administrate.

Asistenta medicală a primit inclusiv tratament cu plasmă cu concentrație mare de anticorpi recoltată de la pacienți care au avut Covid, dozele necesare fiind aduse de la Centrul de Transfuzie Sangvină Arad, în ziua precedentă.

Directorul Centrului de Transfuzii (CTS) Suceava, dr. Maria Pilat, a declarat că solicitarea de plasmă Covid a fost făcută de medicul-șef al secției Boli Infecțioase din Spitalul Suceava, dr. Monica Terteliu, în ziua de sâmbătă, 4 septembrie, dar nu a putut fi onorată fiindcă plasmă hiperimună nu era în stoc, din nici o grupă de sânge. „Ieri (marți) am sunat în toată Moldova, dar nu exista nicăieri. Am găsit la Arad, am vorbit cu colega de acolo, să văd dacă ne pot da nouă cele trei pungi pe care le aveau. Au spus că da și împreună cu domnul colonel Ghiață, de la ISU, am organizat transportul aerian al plasmei la Suceava. Problema este că plasmă hiperimună nu se găsește pentru că nu sunt donatori. Sunt două, trei pungi în toată țara”, a precizat dr. Pilat.

Medicul a mai spus că în ultima săptămână a telefonat la 25 de suceveni care au avut Covid-19, pentru a face apel la donare de plasmă, însă fără succes. Cei care au avut boala fie nu s-au însănătoșit complet, fie au alte probleme de sănătate care îi împiedică să doneze, fie pur și simplu nu vor.

Ieri, doi foști pacienți cu Covid din Rădăuți s-au prezentat să doneze plasmă, însă au fost reprogramați deoarece încă fac tratament cu anticoagulante.

Dr. Pilat a subliniat că plasma donată astăzi nu este utilizabilă mâine și că toate procedurile până la momentul în care poate fi administrată unui pacient durează aproximativ o săptămână. Toate centrele de transfuzie sangvină din țară transmit zilnic stocurile de plasmă pe o platformă dedicată, iar solicitările sunt adresate de spitale la centrul de transfuzie din județul lor. Când centrul județean respectiv nu poate onora solicitarea, conform protocolului, caută la cele din județele vecine, din regiune, apoi în țară. Conexiunile se fac de la centru la centru, acestea fiind de altfel și singurele care au acces la platforma cu stocuri.