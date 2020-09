Investiție

Locuitorii din Fălticeni își pot petrece din nou timpul liber sau se pot întâlni din nou în Piața „Nada Florilor” din centrul acestui municipiu, care a fost redeschisă recent după ample lucrări de modernizare. Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, piața centrală a municipiului are o nouă înfățișare, cu patru fântâni arteziene, mobilier stradal și iluminat nou, dar și un sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor. Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a spus că valoarea totală a lucrărilor de modernizare a fost de 3,2 milioane de lei, sumă alocată în totalitate de la bugetul local. Cătălin Coman a spus că lucrările au constat în sistematizarea suprafeței, respectiv înlocuirea marmurei, care era extrem de deteriorată, cu piatră naturală de Vama. Coman a spus că a vrut în mod special ca în piață să nu fie puse pavele sau să fie turnat asfalt, ci și-a dorit o suprafață durabilă, rezistentă și ușor de întreținut. „Toată piața este pavată cu piatră naturală de Vama. De asemenea, am dărâmat vechea fântână arteziană, care nu mai era funcțională de foarte mult timp, și am construit patru fântâni arteziene, cu jocuri de lumini, cu jocuri de apă, controlate prin calculator”, a spus primarul din Fălticeni. El a spus că în această locație a fost montat un sistem de iluminat modern și economic, cu lămpi LED, precum și un sistem de supraveghere video pentru prevenirea faptelor antisociale. Proiectul a mai inclus și reabilitarea spațiilor verzi, plantări de arbori, dar și amplasarea de mobilier stradal nou. Cătălin Coman a spus că în această piață au fost montate 50 de bănci noi, 10 jardiniere, în jurul cărora sunt bănci, coșuri de gunoi, și au fost amenajate rampe pentru persoanele cu dizabilități. ”Este o piață frumoasă, un loc în care tradițional fălticenenii se întâlnesc, la piața de la ceas, așa cum i se mai spune”, a arătat Coman. El a mai spus că în momentul de față se mai lucrează la reabilitarea Monumentului Eroilor din Piața Nada Florilor. De asemenea, primarul Cătălin Coman a adăugat că este în discuții avansate cu o firmă din Austria pentru reabilitarea ceasului din această piață, un alt simbol al municipiului Fălticeni.

A crescut numărul de metri pătrați de spații verzi

Primarul din Fălticeni a subliniat faptul că din punctul său de vedere, dar și al numeroși fălticeneni, investiția este una necesară și frumoasă. „Feedbackul pe care îl am de la cetățeni este foarte bun, iar în fiecare seară piața se umple de cetățeni. Au fost și critici că nu sunt copaci sau nu există destule spații verzi. Vreau să evidențiez faptul că numărul de metri pătrați de spații verzi a crescut față de piața veche. Este o piață centrală și nu putem să o transformăm în parc. Este o piață care are acest statut de piață urbană. Dar vreau să îi asigur pe cetățeni că numărul de metri pătrați de spațiu verde a crescut”, a precizat Cătălin Coman. El consideră că această piață centrală este o investiție frumoasă a Primăriei Fălticeni, la care el personal a muncit foarte mult, alături de echipa sa.

Cătălin Coman a ținut să precizeze că nu a dorit să facă o inaugurare oficială cu tăieri de panglici la finalizarea lucrărilor, preferând normalitatea în locul festivismului. „Modernizarea acestei piețe mi se pare o chestiune de normalitate. Am pus din nou această piață la dispoziția cetățenilor pur și simplu, fără nici un fel de manifestare. Nu vrem să ne lăudăm, să avem festivisme ieftine, ci ne-am dorit mai multă naturalețe”, a declarat primarul din Fălticeni. El a declarat că fără falsă modestie, anul acesta s-au finalizat extrem de multe investiții, și ar fi trebuit să existe în fiecare zi câte o tăiere de panglică. „Interesul nu este să ne lăudăm singuri cu ce am făcut, ci să punem investițiile realizate în slujba cetățenilor, pentru a creștere calitatea vieții acestora, iar fălticenenii apreciază acest lucru”, a mai spus primarul din Fălticeni.

Lucrările la Piața Nada Florilor completează modernizarea municipiului din ultimii ani

Cătălin Coman a mai spus că modernizarea Pieței „Nada Florilor” vine în completarea celorlalte lucrări care au mai fost realizate în acest municipiu pentru a crește confortul și nivelul de trai al cetățenilor. „În zona centrală a orașului au mai fost făcute modernizări la trotuare, la accesul în spațiile comerciale, de la Casa Cărții și până la piața centrală. Întreg segmentul a fost reabilitat, modernizat și arată foarte bine”, a precizat Coman. El a adăugat că Primăria a modernizat și reabilitat și alea pietonală din Fălticeni, pentru ca toată zona centrală a municipiului „să arate extraordinar și să ofere cele mai bune condiții pentru relaxare, pentru petrecerea timpului liber”. Cătălin Coman a spus că de când a preluat funcția de primar, în Fălticeni au fost realizate mai multe investiții, care la un loc au dus la o schimbare generală în bine a municipiului.

Cătălin Coman explică de ce nu s-a construit și o parcare subterană

Pe de altă parte, Cătălin Coman a mai declarat că dorința sa a fost ca odată cu modernizarea pieței „Nada Florilor”, în această locație să fie construită și o parcare subterană. Cătălin Coman a spus că din păcate Uniunea Europeană nu a mai finanțat construirea de parcări subterane. „Am auzit și aici, fiind campanie electorală, tot felul de candidați care își dădeau cu părerea că trebuia făcută o parcare subterană. Ei nu au spus și cum trebuia, pentru că e ușor de aruncat vorbe. Personal am analizat foarte mult această problemă și timp de doi ani de zile ne-am străduit să atragem bani europeni pentru acest proiect de parcare subterană. Însă în exercițiul financiar european 2014-2020, Uniunea Europeană nu finanțat nicăieri în Europa parcări subterane. Prin urmare, neputând face noi excepție de la regulile UE, nu am putut introduce pentru finanțare europeană parcarea subterană, iar suma necesară nu puteam să o acoperim sub nici o formă de la bugetul local, fiind extrem de mare”, a arătat Coman. El a mai spus că după ce a constatat că posibilitățile de finanțare de la UE s-au închis pentru toate statele membre, pentru proiecte de parcări subterane, a luat decizia ca Piața Nada Florilor să fie modernizată și reabilitată cu fonduri de la bugetul local.