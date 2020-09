Replică

Liderul Organizației Județene Suceava a Tineretului Social Democrat, George Șoldan, i-a transmis senatorului PNL Daniel Cadariu să nu mai încerce să-l salveze pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, de la o iminentă înfrângere în aceste alegeri locale. „Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, suferă îngrozitor și este evidentă suferința sa. Domnul Flutur era obișnuit să fie primit cu pâine și sare pe unde i se mai organiza câte o primire triumfală de către primarii liberali care doar în felul acesta mai cucereau inima șefului de la CJ. Și nu are parte de așa ceva. Nu are parte nici de câte o horă bărbătească sau cu o formație de buciumași care să îi cânte din bucium”, a declarat George Șoldan. El a arătat că această campanie electorală este atipică și pentru că buciumașii nu mai pot fi folosiți, iar apropiații lui Gheorghe Flutur au înlocuit buciumul cu vuvuzeaua. „Și cel mai aprig suflător în vuvuzeaua liberală este nimeni altul decât senatorul Dan Cadariu, humoreanul din cauza căruia nici în momentul de față orașul unde locuiește Gheorghe Flutur nu are un candidat la funcția de primar din partea PNL”, a precizat liderul TSD Suceava. El consideră că Daniel Cadariu nu a înțeles nici pe departe care este rolul său, oferit de alegătorii suceveni, și încearcă prin toate mijloacele posibile să facă gălăgie pe considerentul că doar în acest fel „va putea reintra în grațiile șefului său de partid și astfel nu se va termina cariera sa politică în 2020, cum este prevăzut, de altfel, în culisele partidului”.

„Atacurile furibunde și absolut nejustificate la adresa PSD Suceava nu fac decât să întărească ideea că dl Cadariu se află în agonie politică și încearcă, la disperare, să atragă atenția asupra sa și să recâștige simpatia liderului de la județ. Îi atragem respectuos atenția senatorului sucevean că ce e prea mult nici măcar cei din jurul lui Ludovic Orban nu pot bea și mânca, încât rămâne câte ceva și pentru o fotografie de grup. Domnule Cadariu, PSD Suceava și oamenii din acest partid au făcut și vor face tot ce se poate, omenește, pentru locuitorii județului Suceava. Dumneavoastră încetați să mai încercați să vă salvați liderul de la rușinea unei înfrângeri iminente pentru șefia CJ Suceava. Domnule Cadariu, credem că a sosit timpul să spuneți și dumneavoastră destul”, a încheiat Georghe Șoldan.