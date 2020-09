Proiect educațional

În comuna Ipotești, în pădurea „Rediu”, a avut loc la sfârșitul lunii august tabăra de zi cu caracter sportiv și educativ „Tinerii în natură. Școala curajului”. Proiectul educațional a cuprins diverse activități: tir cu arcul, airsoft, atletism, orientare în natură, elemente din școala focului, autoapărare, prevenția răpirii și a violenței stradale. La finalul stagiului s-au efectuat acțiuni de ecologizare și igienizare a pădurii.

Organizatorii evenimentului au fost Marius Lup și Marius Mândrilă, reprezentanți ai asociațiilor „Frăția Lupilor” și „ASALT” Suceava, Cătălin Adrian Moraru, reprezentant al asociației sportive „Extreme Sport Suceava”, asociație de tir cu arcul, și Liviu Găină, reprezentant al asociației „Frăția Ortodoxe” Suceava, ambii parteneri ai proiectului educațional.

Evenimentul a fost susținut de Primăria și Consiliul Local din Ipotești, precum și de RNP Romsilva, Direcția Silvică Suceava, prin Ocolul Silvic Pătrăuți, reprezentat de inginerul Stelian Chidoveț, cu care s-a semnat un protocol de colaborare.

Președintele Asociației „Frăția Lupilor”, asociație de sport și timp liber, Marius Lup, a declarat: „Am fost foarte motivați să organizăm un asemenea eveniment în pădure. Mai ales în noua formulă de colaborare, cu mai multe instituții de stat și oameni foarte pregătiți din mai multe domenii. În acest stagiu au fost prezenți 30 de copii, cu vârste cuprinse între 9 - 12 ani, care au participat activ și cu bucurie la toate activitățile pe care le-am propus spre desfășurare. Scopul taberei a fost unul de depășire a zonei de confort din mijlocul societății actuale preponderent sedentare, mai ales în contextul actual arhicunoscut, de restabilire și cunoaștere a propriei persoane, dar mai ales de descoperire a adevăratelor posibilități umane exprimate direct prin activități din mai multe domenii realizate în mijlocul naturii. Ne dorim să înmulțim aceste activități pe viitor, pe mai multe paliere de vârstă, de la copii până la adulți. Ne puteți găsi ușor pe rețelele de socializare”.

Invitați

În tabără au fost invitați profesioniști din diferite domenii, de la care cei prezenți au asimilat cât mai multe informații utile, atât în viața de zi cu zi, cât și în situații speciale. Au fost prezenți comisarul de poliție Liliana Orza și psihologul Mihai Moisoiu, din cadrul Centrului Regional Împotriva Traficului de Persoane Suceava, specialiști care au susținut o activitate de informare pe linia prevenirii traficului de minori, activitate care a cuprins și aspecte teoretice privind definirea conceptului de trafic de persoane, profilul traficantului și al victimei, identificarea factorilor de risc și de vulnerabilitate pe specific de vârstă, dar și modalități de evitare a expunerii la acest fenomen. De asemenea, în tabără a fost invitat și psihologul Liliana Bujor, care a favorizat intercunoșterea participanților, toate acestea având un caracter ludic, bazat pe tot ce înseamnă sistemul de valori al copiilor la acest nivel de vârstă. „Împreună aducem mai multă bucurie”

Președintele asociației „ASALT” Suceava, Marius Mândrilă, asociație de airsoft, a spus la finalul taberei: „Ne-am dorit să organizăm pentru copii această tabără în natură, unde am vrut să readucem interacțiunea dintre ei, care a lipsit în ultima vreme, atât cât s-a putut, în condițiile vremurilor în care trăim. Îmbinarea activităților a avut un impact benefic asupra copiilor, atât fizic, cât și psihic. Activitățile s-au desfășurat sub atenta supraveghere a partenerilor noștri din acest proiect. Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă organizarea acestui proiect <Tinerii în natură. Școala curajului>, copii, părinți, voluntari și sponsori”. La rândul lui, Liviu Găină, reprezentant al Frăției Ortodoxe Suceava, a amintit care este motto-ul Frăției: „Împreună aducem mai multă bucurie”, completând că „ce am realizat în acest stagiu sportiv se vede în bucuria din ochii copiilor, dragostea frățească între participanți și organizatori. Practic este un obiectiv atins”. Sponsorii acestui eveniment au fost: Harivex , General Construct, Eleterm, Restaurantul Ceanul Bunicii, Promo Plus, Sameday Curier, prin Cadran Prod, Hotel ToacaBellevue, Tipografia Tipo Art, Relax Regal și Monitorul de Suceava. Organizatorii au mulțumit voluntarilor de la ASALT Suceava, Extreme Sport Suceava, Frăția Ortodoxă, fotografului Ilie Galațan, lui Emilian Găină și partenerului media, cotidianul Monitorul de Suceava.