Proiecte

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că instituția pe care o conduce are pregătite investiții de amploare pentru dezvoltarea Bucovinei. Prezent la Stulpicani la inaugurarea mai multor proiecte, Gheorghe Flutur a spus că unele dintre cele mai importante investiții vor fi în modernizarea rețelelor de drumuri, dar și a Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava. „Dacă vorbim de aeroport, asta înseamnă deschidere a acestei zone, pe care tot eu am făcut-o, către lume. Mai mult, luni semnăm contractul pentru autostrada Siret - Suceava – București, pe patru benzi, pentru a ne lega de capitala României. Unora nici acum nu le vine a crede, dar o să vedeți că așa se întâmplă”, a precizat Gheorghe Flutur. El a adăugat că alte investiții extrem de importante sunt cele în construcția șoselelor de centură din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, care vor rezolva problema blocajelor din trafic. „Cineva mi-a spus că am scris pe poarta de intrare în județ <Hai în Bucovina!>. Și mi-a spus că am venit, m-a ascultat și acum a rămas blocat. Am scris pentru că am invitat turiștii să vină”, a precizat Gheorghe Flutur. El consideră că Stulpicani va fi una dintre cele mai frumoase zone turistice din România, la acest lucru contribuind și investițiile în modernizarea drumurilor. „Vom deschide și drumul până la Câmpulung Moldovenesc de la Codrii Seculari, și acest lucru, dacă îmi ajută Dumnezeu, se va întâmpla anul viitor. Pentru că aici era o porțiune abandonată 30 de ani. Și mi-am pus eu mintea cu această porțiune și o vom scoate la capăt”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava. El a ținut să le dea un sfat locuitorilor din Stulpicani, dar și celor din zona de munte a județului. „Le dau un sfat muntenilor. Nu vă grăbiți să vă vindeți pământul. Când o să afle că vă deschidem aceste trasee, samsarii o să vină și o să vrea să cumpere terenurile. Dintotdeauna s-a întâmplat așa. Mai așteptați dacă vreți să vindeți. Asta cred că trebuie să fie politica, pentru a ține și cu cel necăjit din zona de munte, pentru că altfel unii și-au făcut averi cumpărând ieftin și vânzând scump”, a încheiat Gheorghe Flutur.